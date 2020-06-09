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Fisher Island, FL
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19243 Fisher Island Dr
Last updated June 9 2020 at 1:54 AM

19243 Fisher Island Dr

19243 Fisher Island Drive · (305) 343-5830
COVID-19 Update
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Location

19243 Fisher Island Drive, Fisher Island, FL 33109
Fisher Island

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 19243 · Avail. now

$12,500

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2 Bed · 2 Bath

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Amenities

patio / balcony
dishwasher
recently renovated
walk in closets
microwave
range
Unit Amenities
dishwasher
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 19243 Fisher Island Dr have any available units?
19243 Fisher Island Dr has a unit available for $12,500 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 19243 Fisher Island Dr have?
Some of 19243 Fisher Island Dr's amenities include patio / balcony, dishwasher, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 19243 Fisher Island Dr currently offering any rent specials?
19243 Fisher Island Dr isn't currently offering any rent specials.
Is 19243 Fisher Island Dr pet-friendly?
No, 19243 Fisher Island Dr is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Fisher Island.
Does 19243 Fisher Island Dr offer parking?
No, 19243 Fisher Island Dr does not offer parking.
Does 19243 Fisher Island Dr have units with washers and dryers?
No, 19243 Fisher Island Dr does not offer units with in unit laundry.
Does 19243 Fisher Island Dr have a pool?
No, 19243 Fisher Island Dr does not have a pool.
Does 19243 Fisher Island Dr have accessible units?
No, 19243 Fisher Island Dr does not have accessible units.
Does 19243 Fisher Island Dr have units with dishwashers?
Yes, 19243 Fisher Island Dr has units with dishwashers.
Does 19243 Fisher Island Dr have units with air conditioning?
No, 19243 Fisher Island Dr does not have units with air conditioning.
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