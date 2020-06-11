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East Lake, FL
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2690 WOODHALL TERRACE
Last updated March 11 2020 at 5:00 PM

2690 WOODHALL TERRACE

2690 Woodhall Terrace · No Longer Available
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Location

2690 Woodhall Terrace, East Lake, FL 34685
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Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
recently renovated
stainless steel
Unit Amenities
air conditioning
ceiling fan
dishwasher
granite counters
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
parking
pool
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2690 WOODHALL TERRACE have any available units?
2690 WOODHALL TERRACE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in East Lake, FL.
What amenities does 2690 WOODHALL TERRACE have?
Some of 2690 WOODHALL TERRACE's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2690 WOODHALL TERRACE currently offering any rent specials?
2690 WOODHALL TERRACE is not currently offering any rent specials.
Is 2690 WOODHALL TERRACE pet-friendly?
No, 2690 WOODHALL TERRACE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in East Lake.
Does 2690 WOODHALL TERRACE offer parking?
Yes, 2690 WOODHALL TERRACE offers parking.
Does 2690 WOODHALL TERRACE have units with washers and dryers?
No, 2690 WOODHALL TERRACE does not offer units with in unit laundry.
Does 2690 WOODHALL TERRACE have a pool?
Yes, 2690 WOODHALL TERRACE has a pool.
Does 2690 WOODHALL TERRACE have accessible units?
No, 2690 WOODHALL TERRACE does not have accessible units.
Does 2690 WOODHALL TERRACE have units with dishwashers?
Yes, 2690 WOODHALL TERRACE has units with dishwashers.
Does 2690 WOODHALL TERRACE have units with air conditioning?
Yes, 2690 WOODHALL TERRACE has units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.
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