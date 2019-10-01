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Deltona, FL
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2123 S Old Mill Rd
Last updated October 1 2019 at 10:35 AM

2123 S Old Mill Rd

2123 South Old Mill Drive · No Longer Available
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Location

2123 South Old Mill Drive, Deltona, FL 32725
Deltona Lakes

Amenities

on-site laundry
dishwasher
garage
range
refrigerator
Unit Amenities
dishwasher
range
refrigerator
Property Amenities
on-site laundry
parking
garage
JUST LISTED - AVAILABLE FOR IMMEDIATE OCCUPANCY - NO PETS ALLOWED - FOR MORE INFORMATION OR TO VIEW THIS HOME PLEASE CALL OR TEXT
KAREN GUARDINO, REALTOR
386-747-9295

RENT: $1275.00
SECURITY DEPOSIT: $1400.00
APPLICATION FEE: $50 PER ADULT

THE ADORABLE 3 BEDROOM 2 BATH 2 CAR GARAGE HOME IS AVAILABLE NOW AND READY FOR IMMEDIATE OCCUPANCY.

HOME FEATURES CERAMIC TILE FLOORS THROUGHOUT
FRESHLY PAINTED INTERIOR.

KITCHEN APPLIANCES - RANGE, REFRIGERATOR, DISHWASHER
INSIDE LAUNDRY ROOM

NO PETS ALLOWED
NO SMOKERS

REQUIREMENTS -
GOOD CREDIT
PROOF OF INCOME 3X MONTHLY RENT
NO EVICTIONS

SCHOOL ZONING (ALWAYS VERIFY WITH VOLUSIA COUNTY SCHOOL ZONING)
ELEMENTARY - TIMBERCREST
MIDDLE SCHOOL - GALAXY MIDDLE
HIGH SCHOOL - DELTONA

GREAT LOCATION - THIS HOME WILL NOT LAST LONG

FOR MORE INFORMATION OR TO VIEW THIS HOME PLEASE CALL OR TEXT
KAREN GUARDINO, REALTOR
386-747-9295

No Pets Allowed

(RLNE5167852)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2123 S Old Mill Rd have any available units?
2123 S Old Mill Rd doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Deltona, FL.
What amenities does 2123 S Old Mill Rd have?
Some of 2123 S Old Mill Rd's amenities include on-site laundry, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2123 S Old Mill Rd currently offering any rent specials?
2123 S Old Mill Rd is not currently offering any rent specials.
Is 2123 S Old Mill Rd pet-friendly?
No, 2123 S Old Mill Rd is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Deltona.
Does 2123 S Old Mill Rd offer parking?
Yes, 2123 S Old Mill Rd offers parking.
Does 2123 S Old Mill Rd have units with washers and dryers?
No, 2123 S Old Mill Rd does not offer units with in unit laundry.
Does 2123 S Old Mill Rd have a pool?
No, 2123 S Old Mill Rd does not have a pool.
Does 2123 S Old Mill Rd have accessible units?
No, 2123 S Old Mill Rd does not have accessible units.
Does 2123 S Old Mill Rd have units with dishwashers?
Yes, 2123 S Old Mill Rd has units with dishwashers.
Does 2123 S Old Mill Rd have units with air conditioning?
No, 2123 S Old Mill Rd does not have units with air conditioning.
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