2123 S Old Mill Rd

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JUST LISTED - AVAILABLE FOR IMMEDIATE OCCUPANCY - NO PETS ALLOWED - FOR MORE INFORMATION OR TO VIEW THIS HOME PLEASE CALL OR TEXT
KAREN GUARDINO, REALTOR
386-747-9295
RENT: $1275.00
SECURITY DEPOSIT: $1400.00
APPLICATION FEE: $50 PER ADULT
THE ADORABLE 3 BEDROOM 2 BATH 2 CAR GARAGE HOME IS AVAILABLE NOW AND READY FOR IMMEDIATE OCCUPANCY.
HOME FEATURES CERAMIC TILE FLOORS THROUGHOUT
FRESHLY PAINTED INTERIOR.
KITCHEN APPLIANCES - RANGE, REFRIGERATOR, DISHWASHER
INSIDE LAUNDRY ROOM
NO PETS ALLOWED
NO SMOKERS
REQUIREMENTS -
GOOD CREDIT
PROOF OF INCOME 3X MONTHLY RENT
NO EVICTIONS
SCHOOL ZONING (ALWAYS VERIFY WITH VOLUSIA COUNTY SCHOOL ZONING)
ELEMENTARY - TIMBERCREST
MIDDLE SCHOOL - GALAXY MIDDLE
HIGH SCHOOL - DELTONA
GREAT LOCATION - THIS HOME WILL NOT LAST LONG
FOR MORE INFORMATION OR TO VIEW THIS HOME PLEASE CALL OR TEXT
KAREN GUARDINO, REALTOR
386-747-9295
No Pets Allowed
(RLNE5167852)