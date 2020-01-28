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Chuluota, FL
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607 S CR 419
Last updated January 28 2020 at 11:35 AM

607 S CR 419

607 County Road 419 · No Longer Available
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Location

607 County Road 419, Chuluota, FL 32766

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
parking
recently renovated
Unit Amenities
in unit laundry
patio / balcony
recently renovated
Property Amenities
parking
2/1 CHULUOTA - 2 bedroom 1 bath duplex just renovated! This end unit features a front and back patio, split floor plan, washer and dryer included, parking, and much more.

APPLICATION FEE IS $50 PER ADULT AND THERE IS ONE TIME LEASE ADMIN FEE OF $100 DUE PRIOR TO MOVE IN. SECURITY DEPOSIT IS TYPICALLY EQUAL TO ONE MONTHS RENT BUT IS SUBJECT TO CREDIT APPROVAL AND REQUIRED DEPOSIT MAY BE HIGHER BASED ON HISTORY. ALL INFORMATION IS DEEMED RELIABLE HOWEVER NOT GUARANTEED AND IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.
LICENSED FLORIDA REAL ESTATE BROKER: JOHN WILKERSON

(RLNE5204166)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 607 S CR 419 have any available units?
607 S CR 419 doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Chuluota, FL.
What amenities does 607 S CR 419 have?
Some of 607 S CR 419's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and parking. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 607 S CR 419 currently offering any rent specials?
607 S CR 419 is not currently offering any rent specials.
Is 607 S CR 419 pet-friendly?
No, 607 S CR 419 is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Chuluota.
Does 607 S CR 419 offer parking?
Yes, 607 S CR 419 offers parking.
Does 607 S CR 419 have units with washers and dryers?
Yes, 607 S CR 419 offers units with in unit laundry.
Does 607 S CR 419 have a pool?
No, 607 S CR 419 does not have a pool.
Does 607 S CR 419 have accessible units?
No, 607 S CR 419 does not have accessible units.
Does 607 S CR 419 have units with dishwashers?
No, 607 S CR 419 does not have units with dishwashers.
Does 607 S CR 419 have units with air conditioning?
No, 607 S CR 419 does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
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