607 S CR 419

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2/1 CHULUOTA - 2 bedroom 1 bath duplex just renovated! This end unit features a front and back patio, split floor plan, washer and dryer included, parking, and much more.
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(RLNE5204166)