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Apollo Beach, FL
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7454 SURREY PINES DRIVE
Last updated February 1 2020 at 2:41 AM

7454 SURREY PINES DRIVE

7454 Surrey Pines Drive · No Longer Available
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Location

7454 Surrey Pines Drive, Apollo Beach, FL 33572

Amenities

in unit laundry
dishwasher
parking
stainless steel
pool
air conditioning
Unit Amenities
air conditioning
ceiling fan
dishwasher
in unit laundry
microwave
range
refrigerator
stainless steel
Property Amenities
parking
pool
BEAUTIFUL 3BR/2BA VILLA WITH NO BACKYARD NEIGHBORS. VILLA HAS A CONSERVATION VIEW. OPEN FLOOR PLAN AND KITCHEN HAS NEWER STAINLESS STEEL APPLIANCES AND A/C. GAS STOVE AND WATER HEATER. ARCHED WALL AND COLUMNS SEPARATING LIVING ROOM FROM DINING AREA. WASHER AND DRYER ARE INCLUDED IN THE RENT. SIT OUT ON YOUR SCREENED LANAI AND ENJOY THE VIEW. THE COMMUNITY OF COVINGTON HAS A SWIMMING POOL, RECREATION BUILDING, ELEMENTARY SCHOOL. INTERSTATE 75 AND THE NEW HOSPITAL ARE RIGHT DOWN THE STREET FROM THE COMMUNITY. THE HIGH SCHOOL AND MIDDLE SCHOOL ARE RIGHT OUTSIDE THE NEIGHBORHOOD. NO PETS. $75 RE/MAX APPLICATION FEE PER ADULT. $10 AMENITIES PASS AS WELL. ONCE ACCEPTED $1500 RENT IS DUE WITHIN 3 DAYS AND $1550 SECURITY DEPOSIT WILL BE DUE ON LEASE SIGNING.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 7454 SURREY PINES DRIVE have any available units?
7454 SURREY PINES DRIVE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Apollo Beach, FL.
What amenities does 7454 SURREY PINES DRIVE have?
Some of 7454 SURREY PINES DRIVE's amenities include in unit laundry, dishwasher, and parking. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 7454 SURREY PINES DRIVE currently offering any rent specials?
7454 SURREY PINES DRIVE is not currently offering any rent specials.
Is 7454 SURREY PINES DRIVE pet-friendly?
No, 7454 SURREY PINES DRIVE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Apollo Beach.
Does 7454 SURREY PINES DRIVE offer parking?
Yes, 7454 SURREY PINES DRIVE offers parking.
Does 7454 SURREY PINES DRIVE have units with washers and dryers?
Yes, 7454 SURREY PINES DRIVE offers units with in unit laundry.
Does 7454 SURREY PINES DRIVE have a pool?
Yes, 7454 SURREY PINES DRIVE has a pool.
Does 7454 SURREY PINES DRIVE have accessible units?
No, 7454 SURREY PINES DRIVE does not have accessible units.
Does 7454 SURREY PINES DRIVE have units with dishwashers?
Yes, 7454 SURREY PINES DRIVE has units with dishwashers.
Does 7454 SURREY PINES DRIVE have units with air conditioning?
Yes, 7454 SURREY PINES DRIVE has units with air conditioning.
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