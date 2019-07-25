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212 Macalester Dr.
Last updated July 25 2019 at 7:37 AM

212 Macalester Dr.

212 Macalester Drive · No Longer Available
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Location

212 Macalester Drive, Walnut, CA 91789
Walnut

Amenities

hardwood floors
garage
recently renovated
Unit Amenities
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Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 212 Macalester Dr. have any available units?
212 Macalester Dr. doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Walnut, CA.
Is 212 Macalester Dr. currently offering any rent specials?
212 Macalester Dr. is not currently offering any rent specials.
Is 212 Macalester Dr. pet-friendly?
No, 212 Macalester Dr. is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Walnut.
Does 212 Macalester Dr. offer parking?
Yes, 212 Macalester Dr. offers parking.
Does 212 Macalester Dr. have units with washers and dryers?
No, 212 Macalester Dr. does not offer units with in unit laundry.
Does 212 Macalester Dr. have a pool?
No, 212 Macalester Dr. does not have a pool.
Does 212 Macalester Dr. have accessible units?
No, 212 Macalester Dr. does not have accessible units.
Does 212 Macalester Dr. have units with dishwashers?
No, 212 Macalester Dr. does not have units with dishwashers.
Does 212 Macalester Dr. have units with air conditioning?
No, 212 Macalester Dr. does not have units with air conditioning.
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