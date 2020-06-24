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Tustin, CA
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17621 17th Street
Last updated April 23 2020 at 1:27 AM

17621 17th Street

17621 East 17th Street · No Longer Available
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Location

17621 East 17th Street, Tustin, CA 92780

Amenities

patio / balcony
dishwasher
garage
pool
clubhouse
range
Unit Amenities
dishwasher
oven
patio / balcony
range
refrigerator
Property Amenities
clubhouse
parking
pool
garage
MUCH SOUGHT AFTER TREEHAVEN PATIO HOME. EVERY DETAIL HAS BEEN CHECKED AND DOUBLE CHECKED!! THIS HOME IS IMMACULATE AND READY FOR MOVE-IN. NEWER PLANK FLOORING THROUGHOUT, BEAUTIFUL NEWER QUARTZ COUNTERTOPS IN BOTH BATHS. OPEN KITCHEN HAS AN ABUNDANCE OF STORAGE, DOUBLE OVENS WITH REFRIGERATOR INCLUDED. LARGE BACK COVERED PATIO, 1 GARAGE SPACE WITH LOCKABLE STORAGE PLUS 1 PERMITTED PARKING SPACE. 2 COMMUNITY POOLS AND CLUBHOUSES. 5 COMMUNITY LAUNDRY ROOMS. THIS IS A ONE LEVEL END UNIT IN A QUIET, SERENE LOCATION. CONVENIENT TO SHOPPING, RESTAURANTS AND FREEWAYS.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 17621 17th Street have any available units?
17621 17th Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Tustin, CA.
How much is rent in Tustin, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Tustin Rent Report.
What amenities does 17621 17th Street have?
Some of 17621 17th Street's amenities include patio / balcony, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 17621 17th Street currently offering any rent specials?
17621 17th Street is not currently offering any rent specials.
Is 17621 17th Street pet-friendly?
No, 17621 17th Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Tustin.
Does 17621 17th Street offer parking?
Yes, 17621 17th Street offers parking.
Does 17621 17th Street have units with washers and dryers?
No, 17621 17th Street does not offer units with in unit laundry.
Does 17621 17th Street have a pool?
Yes, 17621 17th Street has a pool.
Does 17621 17th Street have accessible units?
No, 17621 17th Street does not have accessible units.
Does 17621 17th Street have units with dishwashers?
Yes, 17621 17th Street has units with dishwashers.
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