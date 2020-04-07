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Lakewood, CA
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2020 Del Hollow Street
Last updated April 17 2020 at 2:36 AM

2020 Del Hollow Street

2020 Del Hollow Street · No Longer Available
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Location

2020 Del Hollow Street, Lakewood, CA 90712
Cherry Cove

Amenities

patio / balcony
garage
recently renovated
stainless steel
air conditioning
fireplace
Unit Amenities
air conditioning
fireplace
patio / balcony
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
parking
garage
A WONDERFUL 1,854 SQFT HOME LOCATED IN A POPULAR SECLUDED CHERRY COVER COMMUNITY! THIS IS AN AMAZING SINGLE LEVEL HOME! EVERY INCH SHOWS PRIDE OF OWNERSHIP! PROFESSIONAL REDESIGNED LANDSCAPING! IMMACULATE CURB APPEAL! COMPLETELY REMODELED THROUGHOUT WITH FEATURES SUCH AS: CENTRAL AIR AND HEAT, COPPER PLUMBING, NEW FLOORS, NEW BATHROOMS, TWO TONES DESIGNER PAINT EXTERIOR AND INTERIOR, RECESS LIGHTING, NEW FIXTURES! LARGE KITCHEN IS TASTEFULLY REMODELED WITH WIDE COUNTERS, STAINLESS STEEL APPLIANCES! SPACIOUS LIVING ROOM W/ BRICK FIREPLACE & VAULTED CEILINGS! GORGEOUS FRENCH DOOR IN THE FAMILY ROOM IS LEADING TO A TRANQUIL GARDEN TRELLIS COVERED PATIO AREA. GIANT MASTER SUITE W/HIS & HERS CLOSETS HAS A PRIVATE COURT YARD AND GREAT BATHROOM. NICE SIZABLE LIBRARY/OFFICE/4TH BEDROOM WITH FRONT GARDEN VIEW. THE DESIRABLE LAYOUT ALLOWS YOU TO ENJOY OUTDOOR LIVING WITH DELIGHTFUL PRIVACY. HUGE PRIVATE BACK YARD WITH PLENTY OF ENTERTAINING SPACE! OVER-SIZED TWO CAR GARAGE WITH ADDITIONAL 3 PARKING SPACES. HOME SWEET HOME!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2020 Del Hollow Street have any available units?
2020 Del Hollow Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Lakewood, CA.
What amenities does 2020 Del Hollow Street have?
Some of 2020 Del Hollow Street's amenities include patio / balcony, garage, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2020 Del Hollow Street currently offering any rent specials?
2020 Del Hollow Street is not currently offering any rent specials.
Is 2020 Del Hollow Street pet-friendly?
No, 2020 Del Hollow Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Lakewood.
Does 2020 Del Hollow Street offer parking?
Yes, 2020 Del Hollow Street offers parking.
Does 2020 Del Hollow Street have units with washers and dryers?
No, 2020 Del Hollow Street does not offer units with in unit laundry.
Does 2020 Del Hollow Street have a pool?
No, 2020 Del Hollow Street does not have a pool.
Does 2020 Del Hollow Street have accessible units?
No, 2020 Del Hollow Street does not have accessible units.
Does 2020 Del Hollow Street have units with dishwashers?
No, 2020 Del Hollow Street does not have units with dishwashers.
Does 2020 Del Hollow Street have units with air conditioning?
Yes, 2020 Del Hollow Street has units with air conditioning.
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