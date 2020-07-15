2702 Washington Ave 9

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UPSTAIRS LOVERS LARGE EVERYTHING -EMAIL TO C UNIT - Property Id: 310696
UPSTAIR LOVERS -MOVE IN READY -
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2702 WASHINGTON AVE EL MONTE CA 97133
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NO PETS OF ANY KIND
NO SMOKING OF ANY KIND
FIRST COME FIRST SERVED
WE PAY FOR WATER, SEWER, TRASH, GENERAL MAINTENANCE
TENANT PAYS FOR: GAS, ELECTRICITY, INTERNET AND CABLE
CLEAN CLEAN UNIT
LARGE KITCHEN
CLEAN APPLIANCES (STOVE & MICROWAVE PLUS REFRIGERATOR !! )
LAMINATED WOOD FLOORS THROUGH OUT ENTIRE UNIT
CLOSET SUBDIVIDED WITH MAXIMUM SPACE SHELVES POSSIBLE
GLASS MIRROR HEAVY DUTY DOORS
SPOT LOTS IN ROOM AND CLOSET AREA
LARGE LIVING ROOM
SEPARATE DINNING AREA
CORNER UNIT MORE PRIVACY
QUIET QUIET QUIET COMPLEX AND WE ARE LOOKING FOR THE SAME
ONSITE LAUNDRY FACILITIES
1 PARKING CARPORT SPACE WITH REMOTE CONTROL
GATED COMMUNITY
LOCATION BETWEEN 605, 10 AND 60 FWYS
NEAR BY ELEMENTARY, JUNIOR HIGH AND HIGH SCHOOLS. NEAR EASY TRANSPORTATION
NO REALTORS NO BROKERS CALLS SOLICITATIONS
DO NOT ENTER THE PROPERTY UNLESS PRE-QUALIFIED TO SEE THE UNIT WITH MANAGER.
Apply at TurboTenant: http://rental.turbotenant.com/properties/310696
Property Id 310696
No Pets Allowed
(RLNE5896284)