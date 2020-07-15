All apartments in El Monte
Find more places like 2702 Washington Ave 9.
How many bedrooms do you need?
Home
/
El Monte, CA
/
2702 Washington Ave 9
Last updated July 7 2020 at 10:30 AM

2702 Washington Ave 9

2702 Washington Avenue · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
El Monte
See all
Cheap Places
See all
Apartments with Parking
See all
2 Bedrooms
See all
Dog Friendly Apartments
See all

Location

2702 Washington Avenue, El Monte, CA 91733
Mountain View

Amenities

on-site laundry
hardwood floors
garbage disposal
carport
some paid utils
microwave
Unit Amenities
garbage disposal
hardwood floors
microwave
oven
range
refrigerator
Property Amenities
carport
on-site laundry
parking
internet access
UPSTAIRS LOVERS LARGE EVERYTHING -EMAIL TO C UNIT - Property Id: 310696

UPSTAIR LOVERS -MOVE IN READY -

EMAIL TO SEE UNIT - SEND A EMAIL
2702 WASHINGTON AVE EL MONTE CA 97133

EMAIL TO SEE UNIT

NO PETS OF ANY KIND
NO SMOKING OF ANY KIND

FIRST COME FIRST SERVED
WE PAY FOR WATER, SEWER, TRASH, GENERAL MAINTENANCE
TENANT PAYS FOR: GAS, ELECTRICITY, INTERNET AND CABLE

CLEAN CLEAN UNIT
LARGE KITCHEN
CLEAN APPLIANCES (STOVE & MICROWAVE PLUS REFRIGERATOR !! )

LAMINATED WOOD FLOORS THROUGH OUT ENTIRE UNIT
CLOSET SUBDIVIDED WITH MAXIMUM SPACE SHELVES POSSIBLE
GLASS MIRROR HEAVY DUTY DOORS
SPOT LOTS IN ROOM AND CLOSET AREA
LARGE LIVING ROOM
SEPARATE DINNING AREA
CORNER UNIT MORE PRIVACY

QUIET QUIET QUIET COMPLEX AND WE ARE LOOKING FOR THE SAME

ONSITE LAUNDRY FACILITIES
1 PARKING CARPORT SPACE WITH REMOTE CONTROL
GATED COMMUNITY

LOCATION BETWEEN 605, 10 AND 60 FWYS
NEAR BY ELEMENTARY, JUNIOR HIGH AND HIGH SCHOOLS. NEAR EASY TRANSPORTATION

NO REALTORS NO BROKERS CALLS SOLICITATIONS

DO NOT ENTER THE PROPERTY UNLESS PRE-QUALIFIED TO SEE THE UNIT WITH MANAGER.
Apply at TurboTenant: http://rental.turbotenant.com/properties/310696
Property Id 310696

No Pets Allowed

(RLNE5896284)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2702 Washington Ave 9 have any available units?
2702 Washington Ave 9 doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in El Monte, CA.
What amenities does 2702 Washington Ave 9 have?
Some of 2702 Washington Ave 9's amenities include on-site laundry, hardwood floors, and garbage disposal. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2702 Washington Ave 9 currently offering any rent specials?
2702 Washington Ave 9 is not currently offering any rent specials.
Is 2702 Washington Ave 9 pet-friendly?
No, 2702 Washington Ave 9 is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in El Monte.
Does 2702 Washington Ave 9 offer parking?
Yes, 2702 Washington Ave 9 offers parking.
Does 2702 Washington Ave 9 have units with washers and dryers?
No, 2702 Washington Ave 9 does not offer units with in unit laundry.
Does 2702 Washington Ave 9 have a pool?
No, 2702 Washington Ave 9 does not have a pool.
Does 2702 Washington Ave 9 have accessible units?
No, 2702 Washington Ave 9 does not have accessible units.
Does 2702 Washington Ave 9 have units with dishwashers?
No, 2702 Washington Ave 9 does not have units with dishwashers.
Does 2702 Washington Ave 9 have units with air conditioning?
No, 2702 Washington Ave 9 does not have units with air conditioning.
Helpful Articles
Pamper Your Pup With These Great Apartment Pet Amenities
How Much Should I Spend on Rent?
Should I Live with a Roommate?
9 Tips to Get Cheaper Rent
How to Spot and Avoid Rental Scams
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

The Atrium
3733 Gibson Road
El Monte, CA 91731

Similar Pages

El Monte 1 BedroomsEl Monte 2 Bedrooms
El Monte Apartments with ParkingEl Monte Cheap Places
El Monte Dog Friendly Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Los Angeles, CALong Beach, CAAnaheim, CASanta Clarita, CARancho Cucamonga, CASanta Ana, CAIrvine, CAPasadena, CAGlendale, CAHuntington Beach, CACorona, CA
Fullerton, CASanta Monica, CAOntario, CACosta Mesa, CAOrange, CAArcadia, CAMontclair, CACypress, CALa Verne, CACarson, CAWestminster, CA
Lakewood, CABellflower, CABaldwin Park, CAMonrovia, CAYorba Linda, CAMonterey Park, CAGardena, CAParamount, CAHacienda Heights, CAEastvale, CA

Apartments Near Colleges

California Institute of TechnologyPacific Oaks College
California State University-FullertonUniversity of California-Irvine
University of California-Los Angeles