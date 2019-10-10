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11515 Groveland Avenue
Last updated October 10 2019 at 3:16 PM

11515 Groveland Avenue

11515 Groveland Avenue · No Longer Available
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Location

11515 Groveland Avenue, East Whittier, CA 90604
East La Mirada

Amenities

in unit laundry
granite counters
dishwasher
garage
recently renovated
air conditioning
Unit Amenities
air conditioning
carpet
ceiling fan
dishwasher
fireplace
granite counters
in unit laundry
oven
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
accessible
parking
garage
COMPLETELY REMODELED SINGLE STORY HOME IN GREAT NEIGHBORHOOD OF WHITTIER. THIS CHARMING AND LOVED PROPERTY FEATURES A GREAT FLOOR PLAN, PORCELAIN FLOORING THROUGHOUT AND CARPET IN BEDROOMS, LARGE KITCHEN WITH WALK IN PANTRY, GRANITE COUNTERS, UPDATED APPLIANCES, INCLUDING REFRIGERATOR, BEAUTIFUL GREAT ROOM WITH CUSTOM FIREPLACE, SCRAPED CEILINGS, RECESSED LIGHTING, UPGRADED BATHROOMS WITH DESIGNER TILES, UPDATED DOORS & WINDOWS, CEILING FANS, WASHER/DRYER, CENTRAL A/C, 2 CAR ATTACHED GARAGE WITH PLENTY OF BUILT-IN CABINETS. GARDENER AND ELECTRICITY INCLUDED! GREAT QUIET NEIGHBORHOOD, WALKING DISTANCE TO SCHOOLS.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 11515 Groveland Avenue have any available units?
11515 Groveland Avenue doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in East Whittier, CA.
What amenities does 11515 Groveland Avenue have?
Some of 11515 Groveland Avenue's amenities include in unit laundry, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 11515 Groveland Avenue currently offering any rent specials?
11515 Groveland Avenue is not currently offering any rent specials.
Is 11515 Groveland Avenue pet-friendly?
No, 11515 Groveland Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in East Whittier.
Does 11515 Groveland Avenue offer parking?
Yes, 11515 Groveland Avenue offers parking.
Does 11515 Groveland Avenue have units with washers and dryers?
Yes, 11515 Groveland Avenue offers units with in unit laundry.
Does 11515 Groveland Avenue have a pool?
No, 11515 Groveland Avenue does not have a pool.
Does 11515 Groveland Avenue have accessible units?
Yes, 11515 Groveland Avenue has accessible units.
Does 11515 Groveland Avenue have units with dishwashers?
Yes, 11515 Groveland Avenue has units with dishwashers.
Does 11515 Groveland Avenue have units with air conditioning?
Yes, 11515 Groveland Avenue has units with air conditioning.
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