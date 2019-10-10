11515 Groveland Avenue

Amenities
COMPLETELY REMODELED SINGLE STORY HOME IN GREAT NEIGHBORHOOD OF WHITTIER. THIS CHARMING AND LOVED PROPERTY FEATURES A GREAT FLOOR PLAN, PORCELAIN FLOORING THROUGHOUT AND CARPET IN BEDROOMS, LARGE KITCHEN WITH WALK IN PANTRY, GRANITE COUNTERS, UPDATED APPLIANCES, INCLUDING REFRIGERATOR, BEAUTIFUL GREAT ROOM WITH CUSTOM FIREPLACE, SCRAPED CEILINGS, RECESSED LIGHTING, UPGRADED BATHROOMS WITH DESIGNER TILES, UPDATED DOORS & WINDOWS, CEILING FANS, WASHER/DRYER, CENTRAL A/C, 2 CAR ATTACHED GARAGE WITH PLENTY OF BUILT-IN CABINETS. GARDENER AND ELECTRICITY INCLUDED! GREAT QUIET NEIGHBORHOOD, WALKING DISTANCE TO SCHOOLS.