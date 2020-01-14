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Diamond Bar, CA
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753 WINDWOOD STREET
Last updated January 14 2020 at 9:46 PM

753 WINDWOOD STREET

753 Windwood Drive · No Longer Available
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Location

753 Windwood Drive, Diamond Bar, CA 91789
Diamond Bar

Amenities

in unit laundry
garbage disposal
dishwasher
garage
recently renovated
air conditioning
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
garbage disposal
in unit laundry
microwave
oven
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
parking
garage
UPDATED 2BDR 1 BATH CONDO IN WALNUT w/ GARAGE - Property Id: 33669

AVAILABLE STARTING JAN 1ST. DO NOT DISTURB CURRENT TENANTS. OPEN HOUSE JAN 3 430-7 PM

INCLUDES GARAGE, SECURE AREA WITHIN SUPERB WALNUT SCHOOL DISTRICT. NEW PORCELAIN TILE THROUGHOUT, KITCHEN HAS REGULAR TILE FLOORING. MICROWAVE, FRIDGE, PRIVATE WASHER/DRYER. CENTRAL AC/HEATING. MORE DETAILS BELOW.

REQ: Proof of $5500/mo income. NO SEC 8. We run a credit/background check through TurboTenant (applicant pays fee) . We require application, 2 mo worth of paystubs, & a copy of drivers license. NO PRIOR EVICTIONS. Recent good credit a must. TENANT PAYS ALL UTILITIES. FIRST MONTHS RENT & $1850 SECURITY DEPOSIT REQUIRED BEFORE VACANCY.

**NELA (909) 276-5058. NOTE: CONDO IS ONLY SHOWN THROUGH OPEN HOUSE, SO PLEASE MAKE SURE TO ATTEND. IF IT MEETS YOUR NEEDS, YOU CAN THEN SUBMIT AN APPLICATION ONLINE.

THIS LISTING IS BY OWNER. DO NOT SEND MONEY TO ANYONE ASKING FOR A LOWER PRICE.
Apply at TurboTenant: http://rental.turbotenant.com/properties/33669
Property Id 33669

(RLNE5405578)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 753 WINDWOOD STREET have any available units?
753 WINDWOOD STREET doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Diamond Bar, CA.
What amenities does 753 WINDWOOD STREET have?
Some of 753 WINDWOOD STREET's amenities include in unit laundry, garbage disposal, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 753 WINDWOOD STREET currently offering any rent specials?
753 WINDWOOD STREET is not currently offering any rent specials.
Is 753 WINDWOOD STREET pet-friendly?
No, 753 WINDWOOD STREET is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Diamond Bar.
Does 753 WINDWOOD STREET offer parking?
Yes, 753 WINDWOOD STREET offers parking.
Does 753 WINDWOOD STREET have units with washers and dryers?
Yes, 753 WINDWOOD STREET offers units with in unit laundry.
Does 753 WINDWOOD STREET have a pool?
No, 753 WINDWOOD STREET does not have a pool.
Does 753 WINDWOOD STREET have accessible units?
No, 753 WINDWOOD STREET does not have accessible units.
Does 753 WINDWOOD STREET have units with dishwashers?
Yes, 753 WINDWOOD STREET has units with dishwashers.
Does 753 WINDWOOD STREET have units with air conditioning?
Yes, 753 WINDWOOD STREET has units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
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