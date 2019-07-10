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Diamond Bar, CA
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21736 Laurelrim Drive
Last updated July 10 2019 at 9:29 AM

21736 Laurelrim Drive

21736 South Laurelrim Drive · No Longer Available
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Location

21736 South Laurelrim Drive, Diamond Bar, CA 91765
Diamond Bar

Amenities

on-site laundry
patio / balcony
garage
recently renovated
pool
fireplace
Unit Amenities
carpet
fireplace
patio / balcony
recently renovated
Property Amenities
on-site laundry
parking
pool
bbq/grill
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 21736 Laurelrim Drive have any available units?
21736 Laurelrim Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Diamond Bar, CA.
What amenities does 21736 Laurelrim Drive have?
Some of 21736 Laurelrim Drive's amenities include on-site laundry, patio / balcony, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 21736 Laurelrim Drive currently offering any rent specials?
21736 Laurelrim Drive is not currently offering any rent specials.
Is 21736 Laurelrim Drive pet-friendly?
No, 21736 Laurelrim Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Diamond Bar.
Does 21736 Laurelrim Drive offer parking?
Yes, 21736 Laurelrim Drive offers parking.
Does 21736 Laurelrim Drive have units with washers and dryers?
No, 21736 Laurelrim Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 21736 Laurelrim Drive have a pool?
Yes, 21736 Laurelrim Drive has a pool.
Does 21736 Laurelrim Drive have accessible units?
No, 21736 Laurelrim Drive does not have accessible units.
Does 21736 Laurelrim Drive have units with dishwashers?
No, 21736 Laurelrim Drive does not have units with dishwashers.
Does 21736 Laurelrim Drive have units with air conditioning?
No, 21736 Laurelrim Drive does not have units with air conditioning.
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