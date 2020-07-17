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16927 Cedarwood Court
Last updated July 17 2020 at 10:50 AM

16927 Cedarwood Court

16927 Cedarwood Court · (855) 351-0683
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Location

16927 Cedarwood Court, Cerritos, CA 90703
Cerritos

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

2 Bedrooms

Unit 2 beds, 1 bath, $2275 · Avail. now

$2,275

2 Bed · 1 Bath · 808 sqft

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Amenities

patio / balcony
dishwasher
garage
pool
air conditioning
clubhouse
Unit Amenities
air conditioning
carpet
dishwasher
oven
patio / balcony
Property Amenities
clubhouse
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internet access
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Application: https://www.hemlane.com/listings/16927-cedarwood-ct-cerritos-ca-90703-usa/bce10690-ce78-44b8-8bad-7a57c5501050

No Pets Allowed

(RLNE5900202)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 16927 Cedarwood Court have any available units?
16927 Cedarwood Court has a unit available for $2,275 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 16927 Cedarwood Court have?
Some of 16927 Cedarwood Court's amenities include patio / balcony, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 16927 Cedarwood Court currently offering any rent specials?
16927 Cedarwood Court is not currently offering any rent specials.
Is 16927 Cedarwood Court pet-friendly?
No, 16927 Cedarwood Court is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Cerritos.
Does 16927 Cedarwood Court offer parking?
Yes, 16927 Cedarwood Court offers parking.
Does 16927 Cedarwood Court have units with washers and dryers?
No, 16927 Cedarwood Court does not offer units with in unit laundry.
Does 16927 Cedarwood Court have a pool?
Yes, 16927 Cedarwood Court has a pool.
Does 16927 Cedarwood Court have accessible units?
No, 16927 Cedarwood Court does not have accessible units.
Does 16927 Cedarwood Court have units with dishwashers?
Yes, 16927 Cedarwood Court has units with dishwashers.
Does 16927 Cedarwood Court have units with air conditioning?
Yes, 16927 Cedarwood Court has units with air conditioning.
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