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Bellflower, CA
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15527 Eucalyptus Avenue
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

15527 Eucalyptus Avenue

15527 Eucalyptus Avenue · No Longer Available
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Location

15527 Eucalyptus Avenue, Bellflower, CA 90706
Bellflower

Amenities

garage
recently renovated
fireplace
bbq/grill
extra storage
Unit Amenities
extra storage
fireplace
recently renovated
Property Amenities
parking
bbq/grill
garage
A GORGEOUS 1,600 SQFT HOME LOCATED IN ONE OF THE GREAT FAMILY FRIENDLY BELLFLOWER NEIGHBORHOOD! RENOVATION JUST COMPLETED WITH NEW FLOORS, NEW BATHROOMS, NEW EXTERIOR AND INTERIOR TWO TONES DESIGNER PAINT, NEW FIXTURES! LARGE KITCHEN WITH BEAUTIFUL DINING AREA! SEPARATE FORMAL DINING ROOM WONDERFUL FOR FAMILY GATHERING! SPACIOUS LIVING ROOM WITH "FIREPLACE"! ALL THREE BEDROOMS ARE SIZABLE WITH CEDAR LINED CLOSET! LOW MAINTENANCE BACK YARD WITH PLENTY OF ROOM FOR BBQ AND ENTERTAINMENT! OVER-SIZED TWO CAR GARAGE WITH ADDITIONAL STORAGE ROOM! RV PARKING SPACE AND EXTRA PARKING SPACE ON-SITE! WALKING DISTANCE TO SCHOOL, SHOPPING! WATER AND GARDENER ARE INCLUDED! CONVENIENCE LOCATION AND EASY ACCESS TO 605, 105 AND 91 FREEWAY! HOME SWEET HOME! WELCOME:)!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 15527 Eucalyptus Avenue have any available units?
15527 Eucalyptus Avenue doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Bellflower, CA.
How much is rent in Bellflower, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Bellflower Rent Report.
What amenities does 15527 Eucalyptus Avenue have?
Some of 15527 Eucalyptus Avenue's amenities include garage, recently renovated, and fireplace. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 15527 Eucalyptus Avenue currently offering any rent specials?
15527 Eucalyptus Avenue isn't currently offering any rent specials.
Is 15527 Eucalyptus Avenue pet-friendly?
No, 15527 Eucalyptus Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Bellflower.
Does 15527 Eucalyptus Avenue offer parking?
Yes, 15527 Eucalyptus Avenue does offer parking.
Does 15527 Eucalyptus Avenue have units with washers and dryers?
No, 15527 Eucalyptus Avenue does not offer units with in unit laundry.
Does 15527 Eucalyptus Avenue have a pool?
No, 15527 Eucalyptus Avenue does not have a pool.
Does 15527 Eucalyptus Avenue have accessible units?
No, 15527 Eucalyptus Avenue does not have accessible units.
Does 15527 Eucalyptus Avenue have units with dishwashers?
No, 15527 Eucalyptus Avenue does not have units with dishwashers.
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