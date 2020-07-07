14801 Pacific Ave. #32

Amenities
CAMBRIDGE WEST CONDO AVAILABLE FOR MOVE IN!! - UPGRADED HOUSE IN A VERY QUIET COMPLEX. CLOSE TO THE WEST COVINA MALL AND WALKING DISTANCE TO THE METRO STATION.
2 STORY UPGRADED CONDO IN BALDWIN PARK. THIS HOME FEATURES A 2 BEDROOM 2 BATHROOM. 2 STORY CONDO. HARD WOOD FLOORING WITH UPGRADED KITCHEN AND BATHROOM. HOME IS EQUIPPED WITH STOVE, DISHWASHER AND MICROWAVE OVER THE STOVE. 2 CAR GARAGE IS PROVIDED AND ATTACHED TO UNIT. CENTRAL A/C.
Central Elementary School
Grades: K-6
Charles D. Jones Junior High School
Grades: 7-8
Baldwin Park High School
Grades: 9-12
TO SCHEDULE A SHOWING PLEASE CALL: 714-694-5987
TO APPLY: WWW.APMLEASE.COM
(RLNE5716464)