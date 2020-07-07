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Baldwin Park, CA
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14801 Pacific Ave. #32
Last updated April 30 2020 at 9:44 AM

14801 Pacific Ave. #32

14801 Pacific Avenue · No Longer Available
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Location

14801 Pacific Avenue, Baldwin Park, CA 91706
Baldwin Park

Amenities

hardwood floors
dishwasher
garage
recently renovated
air conditioning
microwave
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
hardwood floors
microwave
range
recently renovated
Property Amenities
parking
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Grades: K-6

Charles D. Jones Junior High School
Grades: 7-8

Baldwin Park High School
Grades: 9-12

TO SCHEDULE A SHOWING PLEASE CALL: 714-694-5987

TO APPLY: WWW.APMLEASE.COM

(RLNE5716464)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 14801 Pacific Ave. #32 have any available units?
14801 Pacific Ave. #32 doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Baldwin Park, CA.
What amenities does 14801 Pacific Ave. #32 have?
Some of 14801 Pacific Ave. #32's amenities include hardwood floors, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 14801 Pacific Ave. #32 currently offering any rent specials?
14801 Pacific Ave. #32 is not currently offering any rent specials.
Is 14801 Pacific Ave. #32 pet-friendly?
No, 14801 Pacific Ave. #32 is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Baldwin Park.
Does 14801 Pacific Ave. #32 offer parking?
Yes, 14801 Pacific Ave. #32 offers parking.
Does 14801 Pacific Ave. #32 have units with washers and dryers?
No, 14801 Pacific Ave. #32 does not offer units with in unit laundry.
Does 14801 Pacific Ave. #32 have a pool?
No, 14801 Pacific Ave. #32 does not have a pool.
Does 14801 Pacific Ave. #32 have accessible units?
No, 14801 Pacific Ave. #32 does not have accessible units.
Does 14801 Pacific Ave. #32 have units with dishwashers?
Yes, 14801 Pacific Ave. #32 has units with dishwashers.
Does 14801 Pacific Ave. #32 have units with air conditioning?
Yes, 14801 Pacific Ave. #32 has units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
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