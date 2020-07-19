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Arcadia, CA
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418 Danimere Avenue
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

418 Danimere Avenue

418 Danimere Avenue · No Longer Available
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Location

418 Danimere Avenue, Arcadia, CA 91006
Arcadia

Amenities

on-site laundry
granite counters
garage
walk in closets
hot tub
fireplace
Unit Amenities
fireplace
granite counters
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
on-site laundry
garage
hot tub
BEAUTIFUL DOUBLE DOOR ENTRY WITH A ELEGANT STAIRWAY, LIVING ROOM WITH FIREPLACE, DINING ROOM, FAMILY ROOM. RECESSED LIGHTING. CROWN MOLDING THERE IS A WET BAR WITH A REFRIGERATOR. GRANITE KITCHEN COUNTER TOPS. 5 BEDROOMS 3 OF WHICH HAVE THERE OWN BATHROOM. ONE BEDROOM DOWNSTAIRS SUITE . THE MASTER BATHROOM FEATURES A SPA TUB, HIS AND HER SINKS, MASTER BEDROOM HAS TWO NICE WALK IN CLOSETS. IN DOOR LAUNDRY ROOM, 3 CAR ATTACHED GARAGE ( 2 WILL BE AVAILABLE FOR USED). GREAT LOCATION ON A QUITE STREET.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 418 Danimere Avenue have any available units?
418 Danimere Avenue doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Arcadia, CA.
What amenities does 418 Danimere Avenue have?
Some of 418 Danimere Avenue's amenities include on-site laundry, granite counters, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 418 Danimere Avenue currently offering any rent specials?
418 Danimere Avenue is not currently offering any rent specials.
Is 418 Danimere Avenue pet-friendly?
No, 418 Danimere Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Arcadia.
Does 418 Danimere Avenue offer parking?
Yes, 418 Danimere Avenue offers parking.
Does 418 Danimere Avenue have units with washers and dryers?
No, 418 Danimere Avenue does not offer units with in unit laundry.
Does 418 Danimere Avenue have a pool?
No, 418 Danimere Avenue does not have a pool.
Does 418 Danimere Avenue have accessible units?
No, 418 Danimere Avenue does not have accessible units.
Does 418 Danimere Avenue have units with dishwashers?
No, 418 Danimere Avenue does not have units with dishwashers.
Does 418 Danimere Avenue have units with air conditioning?
No, 418 Danimere Avenue does not have units with air conditioning.
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