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Arcadia, CA
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1511 S. Santa Anita
Last updated July 9 2019 at 2:02 AM

1511 S. Santa Anita

1511 S Santa Anita Ave · No Longer Available
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Location

1511 S Santa Anita Ave, Arcadia, CA 91007
Arcadia

Amenities

on-site laundry
patio / balcony
hardwood floors
recently renovated
stainless steel
walk in closets
Unit Amenities
hardwood floors
microwave
oven
patio / balcony
walk in closets
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
on-site laundry
pool
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1511 S. Santa Anita have any available units?
1511 S. Santa Anita doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Arcadia, CA.
What amenities does 1511 S. Santa Anita have?
Some of 1511 S. Santa Anita's amenities include on-site laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1511 S. Santa Anita currently offering any rent specials?
1511 S. Santa Anita is not currently offering any rent specials.
Is 1511 S. Santa Anita pet-friendly?
No, 1511 S. Santa Anita is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Arcadia.
Does 1511 S. Santa Anita offer parking?
No, 1511 S. Santa Anita does not offer parking.
Does 1511 S. Santa Anita have units with washers and dryers?
No, 1511 S. Santa Anita does not offer units with in unit laundry.
Does 1511 S. Santa Anita have a pool?
Yes, 1511 S. Santa Anita has a pool.
Does 1511 S. Santa Anita have accessible units?
No, 1511 S. Santa Anita does not have accessible units.
Does 1511 S. Santa Anita have units with dishwashers?
No, 1511 S. Santa Anita does not have units with dishwashers.
Does 1511 S. Santa Anita have units with air conditioning?
No, 1511 S. Santa Anita does not have units with air conditioning.
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