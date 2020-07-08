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Agoura Hills, CA
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29660 Quail Run Drive
Last updated May 23 2020 at 12:44 AM

29660 Quail Run Drive

29660 Quail Run Drive · No Longer Available
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Location

29660 Quail Run Drive, Agoura Hills, CA 91301
Forest Cove

Amenities

dishwasher
stainless steel
pool
basketball court
fireplace
bbq/grill
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
refrigerator
stainless steel
Property Amenities
basketball court
pool
bbq/grill
ELEGANT & WELL CARED FOR 2 STORY HOME LOCATED ON GREAT WALK STREET & WALKING DISTANCE TO FOREST COVE PARK WITH BASKETBALL COURT. BASEBALL FIELD & PLENTY OF OPEN LUSH SPACE TO ROAM, PLUS SHOPPING, & RESTAURANTS ALL NEARBY. ONE FULL BEDROOM & FULL BATH DOWNSTAIRS ALONG WITH FORMAL DINING ROOM, FORMAL LIVING ROOM WITH FLOOR TO CEILING WINDOWS FOR GREAT NATURAL LIGHT. KITCHEN WITH STAINLESS STEEL APPLIANCES, EAT IN BAR AREA, PLENTY OF STORAGE & OVERLOOKS THE BACKYARD & IN GROUND OVERSIZED JACUZZI WITH FOUNTAIN. KITCHEN OPENS TO THE FAMILY ROOM WITH FIREPLACE & STYLISH SLIDING DOOR TO THE PRIVATE & LOW MAINTENANCE BACK YARD WITH JACUZZI & TILED BBQ. UPSTAIRS THERE ARE THREE ADDITIONAL BEDROOMS & TWO BATHS INCLUDING THE MASTER ENSUITE WITH DOUBLE DOOR ENTRY & FIREPLACE. SPACIOUS MASTER BATH HAS DUAL SINKS, LARGE SHOWER & SEPARATE TUB. GREAT HOME IN A GREAT LOCATION IN LAS VIRGENES SCHOOLS.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 3 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 29660 Quail Run Drive have any available units?
29660 Quail Run Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Agoura Hills, CA.
What amenities does 29660 Quail Run Drive have?
Some of 29660 Quail Run Drive's amenities include dishwasher, stainless steel, and pool. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 29660 Quail Run Drive currently offering any rent specials?
29660 Quail Run Drive is not currently offering any rent specials.
Is 29660 Quail Run Drive pet-friendly?
No, 29660 Quail Run Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Agoura Hills.
Does 29660 Quail Run Drive offer parking?
No, 29660 Quail Run Drive does not offer parking.
Does 29660 Quail Run Drive have units with washers and dryers?
No, 29660 Quail Run Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 29660 Quail Run Drive have a pool?
Yes, 29660 Quail Run Drive has a pool.
Does 29660 Quail Run Drive have accessible units?
No, 29660 Quail Run Drive does not have accessible units.
Does 29660 Quail Run Drive have units with dishwashers?
Yes, 29660 Quail Run Drive has units with dishwashers.
Does 29660 Quail Run Drive have units with air conditioning?
No, 29660 Quail Run Drive does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 3 spaces/unit.
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