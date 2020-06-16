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Tolleson, AZ
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8813 W JEFFERSON Street
Last updated May 29 2020 at 11:08 AM

8813 W JEFFERSON Street

8813 W Jefferson St · No Longer Available
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Location

8813 W Jefferson St, Tolleson, AZ 85353

Amenities

on-site laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
stainless steel
fireplace
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
microwave
patio / balcony
stainless steel
Property Amenities
on-site laundry
media room
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 8813 W JEFFERSON Street have any available units?
8813 W JEFFERSON Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Tolleson, AZ.
What amenities does 8813 W JEFFERSON Street have?
Some of 8813 W JEFFERSON Street's amenities include on-site laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 8813 W JEFFERSON Street currently offering any rent specials?
8813 W JEFFERSON Street is not currently offering any rent specials.
Is 8813 W JEFFERSON Street pet-friendly?
No, 8813 W JEFFERSON Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Tolleson.
Does 8813 W JEFFERSON Street offer parking?
No, 8813 W JEFFERSON Street does not offer parking.
Does 8813 W JEFFERSON Street have units with washers and dryers?
No, 8813 W JEFFERSON Street does not offer units with in unit laundry.
Does 8813 W JEFFERSON Street have a pool?
No, 8813 W JEFFERSON Street does not have a pool.
Does 8813 W JEFFERSON Street have accessible units?
No, 8813 W JEFFERSON Street does not have accessible units.
Does 8813 W JEFFERSON Street have units with dishwashers?
Yes, 8813 W JEFFERSON Street has units with dishwashers.
Does 8813 W JEFFERSON Street have units with air conditioning?
No, 8813 W JEFFERSON Street does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.
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