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26410 S NAVAJO Place.
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Sun Lakes, AZ
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26410 S NAVAJO Place
Last updated January 3 2020 at 3:08 PM

26410 S NAVAJO Place

26410 South Navajo Place · No Longer Available
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Location

26410 South Navajo Place, Sun Lakes, AZ 85248
Sun Lakes

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
recently renovated
pool
tennis court
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
furnished
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
accessible
clubhouse
pool
tennis court
FULLY FURNISHED RENTAL LOCATED IN THE HIGHLY DESIRED ADULT-ACTIVE COMMUNITY OF SUN LAKES! NEWLY REMODELED WITH NEW PAINT ON BOTH THE INSIDE AND OUTSIDE. 3 BEDROOMS AND 2 BATHROOMS. ALL NEW FLOORING THROUGHOUT THE HOME. LARGE GREAT ROOM THAT OPENS TO THE DINING AREA AND KITCHEN AREA WITH VAULTED CEILING. KITCHEN HAS BEEN COMPLETELY RENOVATED WITH ALL NEW CABINETS, COUNTERTOPS AND APPLIANCES. FULL-SIZE WASHER AND DRYER INCLUDED. MASTER BEDROOM WITH FULL MASTER BATH, INCLUDING DOUBLE SINK VANITY, EXTRA-LARGE WALK-IN SHOWER WITH HANDICAP SAFETY RAILS. ADDITIONAL TWO GUEST BEDROOMS AND GUEST BATH. LARGE FENCED-IN BACK YARD. DESERT LANDSCAPING IN BOTH THE FRONT AND BACK FOR EASY MAINTENANCE. DRIVEWAYS ON BOTH SIDES OF THE UNIT ALONG WITH A LARGE COVERED PATIO AREA. ENJOY THE PLETHORA OF COMMUNITY AMENITIES THAT SUN LAKES HAS TO OFFER, INCLUDING THE GOLF COURSE, HEATED COMMUNITY POOLS AND SPAS, RESTAURANTS, BAR LOUNGE, PITCH & PUTT, SHUFFLEBOARD, TENNIS COURTS, JUST TO NAME A FEW! MILES OF BEAUTIFUL WALKING AND BIKING PATHS THAT WIND AROUND THE LAKES AREA. CONVENIENTLY LOCATED WITH EASY ACCESS TO THE FREEWAY. LANDSCAPING AND TRASH SERVICE IS INCLUDED. OWNER WILL CONSIDER A SHORT-TERM RENTAL CONTACT FOR DETAILS. ALL YOU HAVE TO DO IS BRING YOUR CLOTHES AND TOOTHBRUSH!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

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Frequently Asked Questions

Does 26410 S NAVAJO Place have any available units?
26410 S NAVAJO Place doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Sun Lakes, AZ.
What amenities does 26410 S NAVAJO Place have?
Some of 26410 S NAVAJO Place's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 26410 S NAVAJO Place currently offering any rent specials?
26410 S NAVAJO Place is not currently offering any rent specials.
Is 26410 S NAVAJO Place pet-friendly?
No, 26410 S NAVAJO Place is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Sun Lakes.
Does 26410 S NAVAJO Place offer parking?
No, 26410 S NAVAJO Place does not offer parking.
Does 26410 S NAVAJO Place have units with washers and dryers?
Yes, 26410 S NAVAJO Place offers units with in unit laundry.
Does 26410 S NAVAJO Place have a pool?
Yes, 26410 S NAVAJO Place has a pool.
Does 26410 S NAVAJO Place have accessible units?
Yes, 26410 S NAVAJO Place has accessible units.
Does 26410 S NAVAJO Place have units with dishwashers?
Yes, 26410 S NAVAJO Place has units with dishwashers.
Does 26410 S NAVAJO Place have units with air conditioning?
No, 26410 S NAVAJO Place does not have units with air conditioning.

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