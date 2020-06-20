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Sun City West, AZ
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18214 N Alyssum Drive
Last updated June 20 2020 at 7:11 AM

18214 N Alyssum Drive

18214 Alyssum Drive · (602) 350-5964
COVID-19 Update
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Location

18214 Alyssum Drive, Sun City West, AZ 85375
Sun City West

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$2,395

3 Bed · 2 Bath · 2430 sqft

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Amenities

on-site laundry
patio / balcony
dishwasher
parking
walk in closets
pool
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
fireplace
furnished
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
courtyard
fire pit
on-site laundry
parking
pool
bbq/grill
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 18214 N Alyssum Drive have any available units?
18214 N Alyssum Drive has a unit available for $2,395 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 18214 N Alyssum Drive have?
Some of 18214 N Alyssum Drive's amenities include on-site laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 18214 N Alyssum Drive currently offering any rent specials?
18214 N Alyssum Drive is not currently offering any rent specials.
Is 18214 N Alyssum Drive pet-friendly?
No, 18214 N Alyssum Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Sun City West.
Does 18214 N Alyssum Drive offer parking?
Yes, 18214 N Alyssum Drive offers parking.
Does 18214 N Alyssum Drive have units with washers and dryers?
No, 18214 N Alyssum Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 18214 N Alyssum Drive have a pool?
Yes, 18214 N Alyssum Drive has a pool.
Does 18214 N Alyssum Drive have accessible units?
No, 18214 N Alyssum Drive does not have accessible units.
Does 18214 N Alyssum Drive have units with dishwashers?
Yes, 18214 N Alyssum Drive has units with dishwashers.
Does 18214 N Alyssum Drive have units with air conditioning?
No, 18214 N Alyssum Drive does not have units with air conditioning.
Have a question for 18214 N Alyssum Drive?
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