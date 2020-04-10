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Paradise Valley, AZ
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9023 N 53RD Street
Last updated April 10 2020 at 11:35 PM

9023 N 53RD Street

9023 North 53rd Street · No Longer Available
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Location

9023 North 53rd Street, Paradise Valley, AZ 85253

Amenities

patio / balcony
dishwasher
garage
pool
fireplace
microwave
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
furnished
microwave
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
parking
pool
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 9023 N 53RD Street have any available units?
9023 N 53RD Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Paradise Valley, AZ.
What amenities does 9023 N 53RD Street have?
Some of 9023 N 53RD Street's amenities include patio / balcony, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 9023 N 53RD Street currently offering any rent specials?
9023 N 53RD Street is not currently offering any rent specials.
Is 9023 N 53RD Street pet-friendly?
No, 9023 N 53RD Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Paradise Valley.
Does 9023 N 53RD Street offer parking?
Yes, 9023 N 53RD Street offers parking.
Does 9023 N 53RD Street have units with washers and dryers?
No, 9023 N 53RD Street does not offer units with in unit laundry.
Does 9023 N 53RD Street have a pool?
Yes, 9023 N 53RD Street has a pool.
Does 9023 N 53RD Street have accessible units?
No, 9023 N 53RD Street does not have accessible units.
Does 9023 N 53RD Street have units with dishwashers?
Yes, 9023 N 53RD Street has units with dishwashers.
Does 9023 N 53RD Street have units with air conditioning?
No, 9023 N 53RD Street does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.
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