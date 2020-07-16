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15140 65TH AVE S 201.
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Tukwila, WA
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15140 65TH AVE S 201
Last updated July 15 2020 at 7:17 PM

15140 65TH AVE S 201

15140 65th Avenue South · No Longer Available
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Location

15140 65th Avenue South, Tukwila, WA 98188
Tukwila Hill

Amenities

patio / balcony
garbage disposal
pet friendly
parking
pool
some paid utils
Unit Amenities
carpet
garbage disposal
microwave
oven
patio / balcony
range
refrigerator
Property Amenities
cats allowed
pet friendly
parking
pool
dogs allowed
2 BEDROOM CONDO 1000 SQFT - Property Id: 306288

BEAUTIFUL LARGE 2 BEDROOM CONDO! SECURITY BUILDING /PATIO /FREE RESERVED PARKING/POOL/W/D IN BUILDING/WE PAY WATER/SEWERAGE/GARBAGE/.THIS CONDO IS IN THE HUB OF ALL FREEWAYS I-5,405.167. SHOPPING NEARBY/RIGHT ACOSS FROM SOUTH CENTER MALL.BUS AND RAIL NEARBY.15 MIN TO DOWNTOWN SEATTLE! THIS IS A STEAL AT THE PRICE.WON'T LAST LONG!
Apply at TurboTenant: http://rental.turbotenant.com/properties/306288
Property Id 306288

No Dogs Allowed

(RLNE5879016)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed: cats, dogs

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Frequently Asked Questions

Does 15140 65TH AVE S 201 have any available units?
15140 65TH AVE S 201 doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Tukwila, WA.
What amenities does 15140 65TH AVE S 201 have?
Some of 15140 65TH AVE S 201's amenities include patio / balcony, garbage disposal, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 15140 65TH AVE S 201 currently offering any rent specials?
15140 65TH AVE S 201 is not currently offering any rent specials.
Is 15140 65TH AVE S 201 pet-friendly?
Yes, 15140 65TH AVE S 201 is pet friendly.
Does 15140 65TH AVE S 201 offer parking?
Yes, 15140 65TH AVE S 201 offers parking.
Does 15140 65TH AVE S 201 have units with washers and dryers?
No, 15140 65TH AVE S 201 does not offer units with in unit laundry.
Does 15140 65TH AVE S 201 have a pool?
Yes, 15140 65TH AVE S 201 has a pool.
Does 15140 65TH AVE S 201 have accessible units?
No, 15140 65TH AVE S 201 does not have accessible units.
Does 15140 65TH AVE S 201 have units with dishwashers?
No, 15140 65TH AVE S 201 does not have units with dishwashers.
Does 15140 65TH AVE S 201 have units with air conditioning?
No, 15140 65TH AVE S 201 does not have units with air conditioning.

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