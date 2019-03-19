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Stone Ridge, VA
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25325 PATRIOT TERRACE
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

25325 PATRIOT TERRACE

25325 Patriot Ter · No Longer Available
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Location

25325 Patriot Ter, Stone Ridge, VA 20105

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
pet friendly
garage
walk in closets
Unit Amenities
carpet
dishwasher
ice maker
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
basketball court
parking
playground
pool
cats allowed
dogs allowed
garage
hot tub
pet friendly
tennis court
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: Surface lot, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 25325 PATRIOT TERRACE have any available units?
25325 PATRIOT TERRACE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Stone Ridge, VA.
What amenities does 25325 PATRIOT TERRACE have?
Some of 25325 PATRIOT TERRACE's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 25325 PATRIOT TERRACE currently offering any rent specials?
25325 PATRIOT TERRACE isn't currently offering any rent specials.
Is 25325 PATRIOT TERRACE pet-friendly?
Yes, 25325 PATRIOT TERRACE is pet friendly.
Does 25325 PATRIOT TERRACE offer parking?
Yes, 25325 PATRIOT TERRACE does offer parking.
Does 25325 PATRIOT TERRACE have units with washers and dryers?
Yes, 25325 PATRIOT TERRACE offers units with in unit laundry.
Does 25325 PATRIOT TERRACE have a pool?
Yes, 25325 PATRIOT TERRACE has a pool.
Does 25325 PATRIOT TERRACE have accessible units?
No, 25325 PATRIOT TERRACE does not have accessible units.
Does 25325 PATRIOT TERRACE have units with dishwashers?
Yes, 25325 PATRIOT TERRACE has units with dishwashers.
Does 25325 PATRIOT TERRACE have units with air conditioning?
No, 25325 PATRIOT TERRACE does not have units with air conditioning.
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