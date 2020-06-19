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Oakton, VA
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2945 GRAY ST
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

2945 GRAY ST

2945 Gray Street · No Longer Available
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Location

2945 Gray Street, Oakton, VA 22124

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
garage
fireplace
ice maker
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
ice maker
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2945 GRAY ST have any available units?
2945 GRAY ST doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Oakton, VA.
How much is rent in Oakton, VA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Oakton Rent Report.
What amenities does 2945 GRAY ST have?
Some of 2945 GRAY ST's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2945 GRAY ST currently offering any rent specials?
2945 GRAY ST is not currently offering any rent specials.
Is 2945 GRAY ST pet-friendly?
No, 2945 GRAY ST is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Oakton.
Does 2945 GRAY ST offer parking?
Yes, 2945 GRAY ST offers parking.
Does 2945 GRAY ST have units with washers and dryers?
Yes, 2945 GRAY ST offers units with in unit laundry.
Does 2945 GRAY ST have a pool?
No, 2945 GRAY ST does not have a pool.
Does 2945 GRAY ST have accessible units?
No, 2945 GRAY ST does not have accessible units.
Does 2945 GRAY ST have units with dishwashers?
Yes, 2945 GRAY ST has units with dishwashers.
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