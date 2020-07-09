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10123 TURNBERRY PLACE
Last updated June 2 2020 at 6:29 AM

10123 TURNBERRY PLACE

10123 Turnberry Place · No Longer Available
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Location

10123 Turnberry Place, Oakton, VA 22124

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
pool
tennis court
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
pool
tennis court
*** PROPERTY WILL BE PROFESSIONALLY CLEANED AND PAINTED. *** NEW FLOORING WILL BE INSTALLED ON UPPER LEVEL AND THE STAIRWAY. SPACIOUS, OPEN ALL BRICK 3 LVL TH. NEW GOURMET GRANITE KITCHEN, FORMAL LIVING ROOM WITH FIREPLACE & SEP DR, HARDWD ON MAIN & LL, ALL NEW WINDOWS, LARGE MBR SUITE W/SEP SHOWER & TUB, 3 BRS ON UPPER LEVEL, 2 FPS, FULLY FIN WALK-OUT LL HAS 4TH BR AND FULL BATH, LARGE RR LEADING TO BRICK PATIO, LOTS OF STORAGE. FENCED REAR! COMMUNITY POOL & TENNIS. MINS TO I-66, VIENNA METRO & TYSONS.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 10123 TURNBERRY PLACE have any available units?
10123 TURNBERRY PLACE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Oakton, VA.
How much is rent in Oakton, VA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Oakton Rent Report.
What amenities does 10123 TURNBERRY PLACE have?
Some of 10123 TURNBERRY PLACE's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 10123 TURNBERRY PLACE currently offering any rent specials?
10123 TURNBERRY PLACE is not currently offering any rent specials.
Is 10123 TURNBERRY PLACE pet-friendly?
No, 10123 TURNBERRY PLACE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Oakton.
Does 10123 TURNBERRY PLACE offer parking?
No, 10123 TURNBERRY PLACE does not offer parking.
Does 10123 TURNBERRY PLACE have units with washers and dryers?
Yes, 10123 TURNBERRY PLACE offers units with in unit laundry.
Does 10123 TURNBERRY PLACE have a pool?
Yes, 10123 TURNBERRY PLACE has a pool.
Does 10123 TURNBERRY PLACE have accessible units?
No, 10123 TURNBERRY PLACE does not have accessible units.
Does 10123 TURNBERRY PLACE have units with dishwashers?
Yes, 10123 TURNBERRY PLACE has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.
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