All apartments in North Springfield
Find more places like 5222 FERNDALE STREET.
How many bedrooms do you need?
Home
/
North Springfield, VA
/
5222 FERNDALE STREET
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

5222 FERNDALE STREET

5222 Ferndale Street · No Longer Available
Report This Listing

Location

5222 Ferndale Street, North Springfield, VA 22151
North Springfield

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
pet friendly
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
hardwood floors
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
alarm system
cats allowed
dogs allowed
hot tub
pet friendly
MUST SEE STUNNING 2 LEVEL RAMBLER IN GREAT LOCATION ~ COMPLETELY UPDATED ~ LIVING ROOM WITH GAS FIREPLACE ~ HARDWOOD FLOOR THROUGHOUT MAIN LEVEL ~ SS APPLIANCES ~ GRANITE COUNTER ~ EAT-IN KITCHEN ~ GORGEOUS BATHROOMS ~ BUILT IN STORAGE & CABINETRY ~ DREAM BACKYARD WITH DECK, WATERFALL, FISH POND & FENCE. PETS ARE ALLOWED CASE BY CASE WITH $500 PET DEPOSIT PER PET. HOT TUB NOT TO BE USED & FISH POND, EXTRA REFRIGERATOR & ALARM SYSTEMS ARE AS-IS. MAXIMUM 2 UNRELATED ADULTS. MAXIMUM 2 INCOMES TO QUALIFY. PLEASE EMAIL ALL YOUR QUESTIONS TO LISTINGAGENT@PROMAXREALTORS.COM.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
deposit: 500
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 5222 FERNDALE STREET have any available units?
5222 FERNDALE STREET doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in North Springfield, VA.
What amenities does 5222 FERNDALE STREET have?
Some of 5222 FERNDALE STREET's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 5222 FERNDALE STREET currently offering any rent specials?
5222 FERNDALE STREET isn't currently offering any rent specials.
Is 5222 FERNDALE STREET pet-friendly?
Yes, 5222 FERNDALE STREET is pet friendly.
Does 5222 FERNDALE STREET offer parking?
No, 5222 FERNDALE STREET does not offer parking.
Does 5222 FERNDALE STREET have units with washers and dryers?
Yes, 5222 FERNDALE STREET offers units with in unit laundry.
Does 5222 FERNDALE STREET have a pool?
No, 5222 FERNDALE STREET does not have a pool.
Does 5222 FERNDALE STREET have accessible units?
No, 5222 FERNDALE STREET does not have accessible units.
Does 5222 FERNDALE STREET have units with dishwashers?
Yes, 5222 FERNDALE STREET has units with dishwashers.
Does 5222 FERNDALE STREET have units with air conditioning?
No, 5222 FERNDALE STREET does not have units with air conditioning.
Helpful Articles
Change of Address Checklist: Everyone to Notify
How Much Does an Apartment Cost? Hidden Costs of Renting
Rental References for Your Apartment Application. Who to Select?
Moving with a Pet: Rules and Regulations you Need to Know
Furnished Apartments 101 – Pros and Cons
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Apartments For Rent in Nearby Cities

Washington, DCArlington, VAAlexandria, VASilver Spring, MDRockville, MDBethesda, MDReston, VANorth Bethesda, MDManassas, VACentreville, VAFairfax, VAWaldorf, MD
Ashburn, VAWheaton, MDHerndon, VAHyattsville, MDTysons Corner, VACollege Park, MDSpringfield, VAAnnandale, VAKings Park, VAWest Springfield, VAFranconia, VABurke, VA
Lincolnia, VAKingstowne, VAWoodburn, VALake Barcroft, VAMantua, VANewington, VAWest Falls Church, VANewington Forest, VABailey's Crossroads, VAFort Belvoir, VAHayfield, VARose Hill, VA

Apartments Near Colleges

University of Maryland-University CollegeUniversity of Maryland-College Park
Marymount UniversityNorthern Virginia Community College
American University