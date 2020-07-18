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Norfolk, VA
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1311 E Ocean View Ave. Unit E2
Last updated July 17 2020 at 10:49 AM

1311 E Ocean View Ave. Unit E2

1311 East Ocean View Avenue · (757) 583-1801 ext. 9773
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Location

1311 East Ocean View Avenue, Norfolk, VA 23503
Bayview

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

2 Bedrooms

Unit 1311 E Ocean View Ave. Unit E2 · Avail. now

$1,200

2 Bed · 2 Bath

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Amenities

w/d hookup
patio / balcony
dishwasher
pet friendly
parking
recently renovated
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
patio / balcony
range
refrigerator
w/d hookup
recently renovated
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
parking
2ND FLOOR CONDO WITH PATIO, CLOSE TO THE BEACH-PETS NEGOTIABLE - 2ND FLOOR CONDO WITH PATIO SPACE. COMPLETELY RENOVATED, LIVING ROOM, KITCHEN, ELECTRIC STOVE, REFRIGERATOR, W/D HOOK-UPS, DISHWASHER HOOK-UP, CEILING FAN IN KITCHEN, HEAT PUMP/ HEAT & AIR, CLOSE DISTANCE TO THE BEACH ONE ASSIGNED PARKING SPACE. (PETS NEGOTIABLE WITH $50.00 ADDITIONAL PET RENT)

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(RLNE2733467)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1311 E Ocean View Ave. Unit E2 have any available units?
1311 E Ocean View Ave. Unit E2 has a unit available for $1,200 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Norfolk, VA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Norfolk Rent Report.
What amenities does 1311 E Ocean View Ave. Unit E2 have?
Some of 1311 E Ocean View Ave. Unit E2's amenities include w/d hookup, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1311 E Ocean View Ave. Unit E2 currently offering any rent specials?
1311 E Ocean View Ave. Unit E2 is not currently offering any rent specials.
Is 1311 E Ocean View Ave. Unit E2 pet-friendly?
Yes, 1311 E Ocean View Ave. Unit E2 is pet friendly.
Does 1311 E Ocean View Ave. Unit E2 offer parking?
Yes, 1311 E Ocean View Ave. Unit E2 offers parking.
Does 1311 E Ocean View Ave. Unit E2 have units with washers and dryers?
No, 1311 E Ocean View Ave. Unit E2 does not offer units with in unit laundry.
Does 1311 E Ocean View Ave. Unit E2 have a pool?
No, 1311 E Ocean View Ave. Unit E2 does not have a pool.
Does 1311 E Ocean View Ave. Unit E2 have accessible units?
No, 1311 E Ocean View Ave. Unit E2 does not have accessible units.
Does 1311 E Ocean View Ave. Unit E2 have units with dishwashers?
Yes, 1311 E Ocean View Ave. Unit E2 has units with dishwashers.
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