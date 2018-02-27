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Manassas Park, VA
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9229 Matthew Dr
Last updated November 5 2019 at 2:49 PM

9229 Matthew Dr

9229 Matthew Drive · No Longer Available
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Location

9229 Matthew Drive, Manassas Park, VA 20111
Bloom Crossing

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
garage
air conditioning
Unit Amenities
air conditioning
carpet
ceiling fan
dishwasher
fireplace
hardwood floors
in unit laundry
microwave
oven
patio / balcony
range
refrigerator
Property Amenities
parking
garage
hot tub
internet access
SINGLE FAMILY IN MANASSAS PARK,VIRGINIA - Property Id: 173655

SPACIOUS PROPERTY IN A QUIET CUL DE SAC NEIGHBORHOOD,

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MINUTES TO VRE,CLOSE TO SHOPPING CENTER
GREAT SCHOOLS RATINGS
Apply at TurboTenant: http://turbo.rent/s/173655p
Property Id 173655

No Dogs Allowed

(RLNE5286932)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 9229 Matthew Dr have any available units?
9229 Matthew Dr doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Manassas Park, VA.
What amenities does 9229 Matthew Dr have?
Some of 9229 Matthew Dr's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 9229 Matthew Dr currently offering any rent specials?
9229 Matthew Dr is not currently offering any rent specials.
Is 9229 Matthew Dr pet-friendly?
No, 9229 Matthew Dr is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Manassas Park.
Does 9229 Matthew Dr offer parking?
Yes, 9229 Matthew Dr offers parking.
Does 9229 Matthew Dr have units with washers and dryers?
Yes, 9229 Matthew Dr offers units with in unit laundry.
Does 9229 Matthew Dr have a pool?
No, 9229 Matthew Dr does not have a pool.
Does 9229 Matthew Dr have accessible units?
No, 9229 Matthew Dr does not have accessible units.
Does 9229 Matthew Dr have units with dishwashers?
Yes, 9229 Matthew Dr has units with dishwashers.
Does 9229 Matthew Dr have units with air conditioning?
Yes, 9229 Matthew Dr has units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
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