9229 Matthew Dr

Amenities
SINGLE FAMILY IN MANASSAS PARK,VIRGINIA - Property Id: 173655
SPACIOUS PROPERTY IN A QUIET CUL DE SAC NEIGHBORHOOD,
MAIN LEVEL EAT IN BIG KITCHEN,OFFICE ROOM,LIVING ROOM WITH FIRE PLACE,FORMAL DINING ROOM WITH HALF BATHROOM,FORMAL LIVING ROOM,COMPOSITE DECK,FENCED HUGE LAWN ON THE BACKSIDE.
FIRST FLOOR ONE KING SIZED BEDROOM WITH KING SIZED BATHROOM AND BUILT IN JACUZZI,THREE QUEEN SIZED BEDROOMS WITH FULL BATHS. ALL ROOMS HAVE CEILING FANS
NEW CARPET AND HARDWOOD FLOORS,NEW PAINT
CENTRALLY AIR CONDITION,DRIVEWAY WITH TWO CAR GARAGE
MINUTES TO VRE,CLOSE TO SHOPPING CENTER
GREAT SCHOOLS RATINGS
Apply at TurboTenant: http://turbo.rent/s/173655p
Property Id 173655
No Dogs Allowed
(RLNE5286932)