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Lake Barcroft, VA
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6440 COLUMBIA PIKE
Last updated July 2 2020 at 4:24 PM

6440 COLUMBIA PIKE

6440 Columbia Pike · (703) 752-3700
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Location

6440 Columbia Pike, Lake Barcroft, VA 22041
Lake Barcroft

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

8 Bedrooms

Unit 8 Bed · Avail. now

$5,995

8 Bed · 7 Bath · 7204 sqft

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Amenities

in unit laundry
dishwasher
garage
hot tub
fireplace
game room
Unit Amenities
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furnished
in unit laundry
microwave
Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot, 3 spaces/unit.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 6440 COLUMBIA PIKE have any available units?
6440 COLUMBIA PIKE has a unit available for $5,995 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 6440 COLUMBIA PIKE have?
Some of 6440 COLUMBIA PIKE's amenities include in unit laundry, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 6440 COLUMBIA PIKE currently offering any rent specials?
6440 COLUMBIA PIKE is not currently offering any rent specials.
Is 6440 COLUMBIA PIKE pet-friendly?
No, 6440 COLUMBIA PIKE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Lake Barcroft.
Does 6440 COLUMBIA PIKE offer parking?
Yes, 6440 COLUMBIA PIKE offers parking.
Does 6440 COLUMBIA PIKE have units with washers and dryers?
Yes, 6440 COLUMBIA PIKE offers units with in unit laundry.
Does 6440 COLUMBIA PIKE have a pool?
No, 6440 COLUMBIA PIKE does not have a pool.
Does 6440 COLUMBIA PIKE have accessible units?
No, 6440 COLUMBIA PIKE does not have accessible units.
Does 6440 COLUMBIA PIKE have units with dishwashers?
Yes, 6440 COLUMBIA PIKE has units with dishwashers.
Does 6440 COLUMBIA PIKE have units with air conditioning?
No, 6440 COLUMBIA PIKE does not have units with air conditioning.
Interested in 6440 COLUMBIA PIKE?
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