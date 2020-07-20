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6817 ERICKA AVENUE
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6817 ERICKA AVENUE

6817 Ericka Avenue · No Longer Available
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Location

6817 Ericka Avenue, Kingstowne, VA 22315

Amenities

microwave
refrigerator
Unit Amenities
microwave
refrigerator
Property Amenities
SPACIOUS BRICK FRONT TOWNHOUSE IN SOUGHT AFTER MANCHESTER LAKES SUBDIVISION ~ 3-LEVEL WITH 3 BEDROOMS, 3 1/2 BATHS ~ LARGE SEPARATE DINING ROOM WITH STEP DOWN LIVING ROOM ~ EATING SPACE IN KITCHEN ~ BOXED BAYWINDOW IN KITCHEN~ FULL FINISHED BASEMENT WITH FULL BATH AND WALK-OUT TO REAR YARD ~ FRESHLY PAINTED WALLS ~ GREAT LOCATION, MINUTES TO SHOPPING AND SPRINGFIELD METRO ~ FRESHLY PAINTED WALLS. No pets. MAXIMUM 2 UNRELATED ADULTS. MAXIMUM 2 INCOMES TO QUALIFY. EMAIL ALL QUESTIONS TO LISTINGAGENT@PROMAXREALTORS.COM

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 6817 ERICKA AVENUE have any available units?
6817 ERICKA AVENUE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Kingstowne, VA.
Is 6817 ERICKA AVENUE currently offering any rent specials?
6817 ERICKA AVENUE is not currently offering any rent specials.
Is 6817 ERICKA AVENUE pet-friendly?
No, 6817 ERICKA AVENUE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Kingstowne.
Does 6817 ERICKA AVENUE offer parking?
No, 6817 ERICKA AVENUE does not offer parking.
Does 6817 ERICKA AVENUE have units with washers and dryers?
No, 6817 ERICKA AVENUE does not offer units with in unit laundry.
Does 6817 ERICKA AVENUE have a pool?
No, 6817 ERICKA AVENUE does not have a pool.
Does 6817 ERICKA AVENUE have accessible units?
No, 6817 ERICKA AVENUE does not have accessible units.
Does 6817 ERICKA AVENUE have units with dishwashers?
No, 6817 ERICKA AVENUE does not have units with dishwashers.
Does 6817 ERICKA AVENUE have units with air conditioning?
No, 6817 ERICKA AVENUE does not have units with air conditioning.
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