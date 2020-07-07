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Groveton, VA
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6894 Deer Run Dr
Last updated November 5 2019 at 11:07 AM

6894 Deer Run Dr

6894 Deer Run Drive · No Longer Available
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Location

6894 Deer Run Drive, Groveton, VA 22306
Groveton

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
garbage disposal
dishwasher
recently renovated
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
fireplace
garbage disposal
granite counters
in unit laundry
patio / balcony
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 6894 Deer Run Dr have any available units?
6894 Deer Run Dr doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Groveton, VA.
What amenities does 6894 Deer Run Dr have?
Some of 6894 Deer Run Dr's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 6894 Deer Run Dr currently offering any rent specials?
6894 Deer Run Dr is not currently offering any rent specials.
Is 6894 Deer Run Dr pet-friendly?
No, 6894 Deer Run Dr is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Groveton.
Does 6894 Deer Run Dr offer parking?
No, 6894 Deer Run Dr does not offer parking.
Does 6894 Deer Run Dr have units with washers and dryers?
Yes, 6894 Deer Run Dr offers units with in unit laundry.
Does 6894 Deer Run Dr have a pool?
No, 6894 Deer Run Dr does not have a pool.
Does 6894 Deer Run Dr have accessible units?
No, 6894 Deer Run Dr does not have accessible units.
Does 6894 Deer Run Dr have units with dishwashers?
Yes, 6894 Deer Run Dr has units with dishwashers.
Does 6894 Deer Run Dr have units with air conditioning?
Yes, 6894 Deer Run Dr has units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
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