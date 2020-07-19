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4325 ROLLING STONE WAY
Last updated July 7 2020 at 12:30 PM

4325 ROLLING STONE WAY

4325 Rolling Stone Way · (866) 677-6937
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Location

4325 Rolling Stone Way, Groveton, VA 22306
Groveton

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$2,600

3 Bed · 3 Bath

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Amenities

on-site laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
parking
stainless steel
Unit Amenities
fireplace
granite counters
hardwood floors
patio / balcony
stainless steel
Property Amenities
on-site laundry
parking
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4325 ROLLING STONE WAY have any available units?
4325 ROLLING STONE WAY has a unit available for $2,600 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 4325 ROLLING STONE WAY have?
Some of 4325 ROLLING STONE WAY's amenities include on-site laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 4325 ROLLING STONE WAY currently offering any rent specials?
4325 ROLLING STONE WAY is not currently offering any rent specials.
Is 4325 ROLLING STONE WAY pet-friendly?
No, 4325 ROLLING STONE WAY is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Groveton.
Does 4325 ROLLING STONE WAY offer parking?
Yes, 4325 ROLLING STONE WAY offers parking.
Does 4325 ROLLING STONE WAY have units with washers and dryers?
No, 4325 ROLLING STONE WAY does not offer units with in unit laundry.
Does 4325 ROLLING STONE WAY have a pool?
No, 4325 ROLLING STONE WAY does not have a pool.
Does 4325 ROLLING STONE WAY have accessible units?
No, 4325 ROLLING STONE WAY does not have accessible units.
Does 4325 ROLLING STONE WAY have units with dishwashers?
No, 4325 ROLLING STONE WAY does not have units with dishwashers.
Does 4325 ROLLING STONE WAY have units with air conditioning?
No, 4325 ROLLING STONE WAY does not have units with air conditioning.
Interested in 4325 ROLLING STONE WAY?
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