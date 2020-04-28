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1108 MARLENE LANE
Last updated April 28 2020 at 8:20 PM

1108 MARLENE LANE

1108 Marlene Lane · (703) 564-4000
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Location

1108 Marlene Lane, Great Falls, VA 22066

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

6 Bedrooms

Unit 6 Bed · Avail. now

$6,000

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6 Bed · 7 Bath · 5098 sqft

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Amenities

patio / balcony
hardwood floors
Unit Amenities
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Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 3 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1108 MARLENE LANE have any available units?
1108 MARLENE LANE has a unit available for $6,000 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
Is 1108 MARLENE LANE currently offering any rent specials?
1108 MARLENE LANE isn't currently offering any rent specials.
Is 1108 MARLENE LANE pet-friendly?
No, 1108 MARLENE LANE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Great Falls.
Does 1108 MARLENE LANE offer parking?
No, 1108 MARLENE LANE does not offer parking.
Does 1108 MARLENE LANE have units with washers and dryers?
No, 1108 MARLENE LANE does not offer units with in unit laundry.
Does 1108 MARLENE LANE have a pool?
No, 1108 MARLENE LANE does not have a pool.
Does 1108 MARLENE LANE have accessible units?
No, 1108 MARLENE LANE does not have accessible units.
Does 1108 MARLENE LANE have units with dishwashers?
No, 1108 MARLENE LANE does not have units with dishwashers.
Does 1108 MARLENE LANE have units with air conditioning?
No, 1108 MARLENE LANE does not have units with air conditioning.
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