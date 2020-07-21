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16040 MADISON RIDGE PLACE
Last updated July 20 2019 at 7:41 PM

16040 MADISON RIDGE PLACE

16040 Madison Ridge Place · No Longer Available
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Location

16040 Madison Ridge Place, Gainesville, VA 20155

Amenities

patio / balcony
hardwood floors
pet friendly
garage
recently renovated
accessible
Unit Amenities
hardwood floors
patio / balcony
recently renovated
Property Amenities
accessible
parking
cats allowed
dogs allowed
garage
pet friendly
LESS THAN 1 YEAR OLD 4 BEDROOM, 3.5 BATH 2 CAR GARAGE TOWNHOUSE LOCATED IN SOUGHT AFTER MADISON CRESCENT - WALKING DISTANCE TO SHOPS, RESTAURANT & SHORT DRIVE TO MAJOR COMMUTING ROUTES NEAR RT. 29, RT. 15 & I-66. THIS BEAUTY FEATURES WOOD FLOORS ON 3 LEVELS, UPGRADED QUARTZ COUNTERS & UPGRADED TILE IN BATHS, ADDITIONAL BUILT-IN BAR/BUTLER'S PANTRY AREA, TRAY CEILING IN MASTER BATH, LARGE DECK & SO MUCH MORE. OVER 2300 SQUARE FEET OF LUXURY LIVING! Occupants in the process of moving out - pets on a case by case basis!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 16040 MADISON RIDGE PLACE have any available units?
16040 MADISON RIDGE PLACE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Gainesville, VA.
What amenities does 16040 MADISON RIDGE PLACE have?
Some of 16040 MADISON RIDGE PLACE's amenities include patio / balcony, hardwood floors, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 16040 MADISON RIDGE PLACE currently offering any rent specials?
16040 MADISON RIDGE PLACE is not currently offering any rent specials.
Is 16040 MADISON RIDGE PLACE pet-friendly?
Yes, 16040 MADISON RIDGE PLACE is pet friendly.
Does 16040 MADISON RIDGE PLACE offer parking?
Yes, 16040 MADISON RIDGE PLACE offers parking.
Does 16040 MADISON RIDGE PLACE have units with washers and dryers?
No, 16040 MADISON RIDGE PLACE does not offer units with in unit laundry.
Does 16040 MADISON RIDGE PLACE have a pool?
No, 16040 MADISON RIDGE PLACE does not have a pool.
Does 16040 MADISON RIDGE PLACE have accessible units?
Yes, 16040 MADISON RIDGE PLACE has accessible units.
Does 16040 MADISON RIDGE PLACE have units with dishwashers?
No, 16040 MADISON RIDGE PLACE does not have units with dishwashers.
Does 16040 MADISON RIDGE PLACE have units with air conditioning?
No, 16040 MADISON RIDGE PLACE does not have units with air conditioning.
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