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Fauquier County, VA
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4477 PARADIGM FARM LANE
Last updated July 9 2020 at 2:50 AM

4477 PARADIGM FARM LANE

4477 Paradigm Farm Ln · (540) 341-8933
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.

Location

4477 Paradigm Farm Ln, Fauquier County, VA 20187

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$2,800

3 Bed · 3 Bath · 2732 sqft

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Amenities

garage
recently renovated
range
Unit Amenities
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Property Amenities
parking
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WANT TO LIVE A PEACEFUL LIFE?https://vimeo.com/431002471 THIS RENOVATED FARM HOUSE ON PARADIGM FARM IS THE PLACE TO BE! 3 BEDROOMS AND 2 BATHS UPSTAIRS AND LOTS OF CLOSET SPACE. GREAT COOKS KITCHEN WITH PROPANE GAS STOVE. HEATED FLOOR IN THE MORING ROOM, GREAT COMMON AREA FAMILY ROOM, FULL BATHROOM ON THE FIRST FLOOR, CHECK OUT THE VIDEO. https://vimeo.com/431002471. COMCAST IS THERE, JUST HAVE TO CALL FOR SERVICE AND TENANT RESPONSIBLE FOR FEE. PLEASE NOTE ZILLOW HAS A GARAGE AND THIS HOUSE DOES NOT HAVE A GARAGE, IT DOES HAVE APLE PARKING!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 4 spaces/unit, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4477 PARADIGM FARM LANE have any available units?
4477 PARADIGM FARM LANE has a unit available for $2,800 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
Is 4477 PARADIGM FARM LANE currently offering any rent specials?
4477 PARADIGM FARM LANE is not currently offering any rent specials.
Is 4477 PARADIGM FARM LANE pet-friendly?
No, 4477 PARADIGM FARM LANE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Fauquier County.
Does 4477 PARADIGM FARM LANE offer parking?
Yes, 4477 PARADIGM FARM LANE offers parking.
Does 4477 PARADIGM FARM LANE have units with washers and dryers?
No, 4477 PARADIGM FARM LANE does not offer units with in unit laundry.
Does 4477 PARADIGM FARM LANE have a pool?
No, 4477 PARADIGM FARM LANE does not have a pool.
Does 4477 PARADIGM FARM LANE have accessible units?
No, 4477 PARADIGM FARM LANE does not have accessible units.
Does 4477 PARADIGM FARM LANE have units with dishwashers?
No, 4477 PARADIGM FARM LANE does not have units with dishwashers.
Does 4477 PARADIGM FARM LANE have units with air conditioning?
No, 4477 PARADIGM FARM LANE does not have units with air conditioning.
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