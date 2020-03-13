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County Center, VA
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12840 MARBLESTONE DRIVE
Last updated March 13 2020 at 10:58 PM

12840 MARBLESTONE DRIVE

12840 Marblestone Drive · No Longer Available
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Location

12840 Marblestone Drive, County Center, VA 22192
Prince William County Center

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
recently renovated
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
hardwood floors
ice maker
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 4 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 12840 MARBLESTONE DRIVE have any available units?
12840 MARBLESTONE DRIVE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in County Center, VA.
What amenities does 12840 MARBLESTONE DRIVE have?
Some of 12840 MARBLESTONE DRIVE's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 12840 MARBLESTONE DRIVE currently offering any rent specials?
12840 MARBLESTONE DRIVE is not currently offering any rent specials.
Is 12840 MARBLESTONE DRIVE pet-friendly?
No, 12840 MARBLESTONE DRIVE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in County Center.
Does 12840 MARBLESTONE DRIVE offer parking?
No, 12840 MARBLESTONE DRIVE does not offer parking.
Does 12840 MARBLESTONE DRIVE have units with washers and dryers?
Yes, 12840 MARBLESTONE DRIVE offers units with in unit laundry.
Does 12840 MARBLESTONE DRIVE have a pool?
No, 12840 MARBLESTONE DRIVE does not have a pool.
Does 12840 MARBLESTONE DRIVE have accessible units?
No, 12840 MARBLESTONE DRIVE does not have accessible units.
Does 12840 MARBLESTONE DRIVE have units with dishwashers?
Yes, 12840 MARBLESTONE DRIVE has units with dishwashers.
Does 12840 MARBLESTONE DRIVE have units with air conditioning?
No, 12840 MARBLESTONE DRIVE does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 4 spaces/unit.
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