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14479 LAKE VISTA DRIVE
Last updated April 9 2020 at 12:08 AM

14479 LAKE VISTA DRIVE

14479 Lake Vista Drive · No Longer Available
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Location

14479 Lake Vista Drive, Chantilly, VA 20151

Amenities

on-site laundry
patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
new construction
garage
Unit Amenities
dishwasher
hardwood floors
microwave
patio / balcony
range
Property Amenities
on-site laundry
parking
garage
new construction
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 14479 LAKE VISTA DRIVE have any available units?
14479 LAKE VISTA DRIVE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Chantilly, VA.
What amenities does 14479 LAKE VISTA DRIVE have?
Some of 14479 LAKE VISTA DRIVE's amenities include on-site laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 14479 LAKE VISTA DRIVE currently offering any rent specials?
14479 LAKE VISTA DRIVE is not currently offering any rent specials.
Is 14479 LAKE VISTA DRIVE pet-friendly?
No, 14479 LAKE VISTA DRIVE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Chantilly.
Does 14479 LAKE VISTA DRIVE offer parking?
Yes, 14479 LAKE VISTA DRIVE offers parking.
Does 14479 LAKE VISTA DRIVE have units with washers and dryers?
No, 14479 LAKE VISTA DRIVE does not offer units with in unit laundry.
Does 14479 LAKE VISTA DRIVE have a pool?
No, 14479 LAKE VISTA DRIVE does not have a pool.
Does 14479 LAKE VISTA DRIVE have accessible units?
No, 14479 LAKE VISTA DRIVE does not have accessible units.
Does 14479 LAKE VISTA DRIVE have units with dishwashers?
Yes, 14479 LAKE VISTA DRIVE has units with dishwashers.
Does 14479 LAKE VISTA DRIVE have units with air conditioning?
No, 14479 LAKE VISTA DRIVE does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.
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