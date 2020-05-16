All apartments in Buckhall
Find more places like 9321 HERSCH FARM LANE.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Buckhall, VA
/
9321 HERSCH FARM LANE
Last updated May 16 2020 at 1:43 AM

9321 HERSCH FARM LANE

9321 Hersch Farm Lane · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Buckhall
See all
3 Bedrooms
See all
Pet Friendly Places
See all
Apartments with Balcony
See all
Apartments with Garage
See all

Location

9321 Hersch Farm Lane, Buckhall, VA 20112

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
recently renovated
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
fireplace
granite counters
hardwood floors
ice maker
in unit laundry
microwave
patio / balcony
recently renovated
Property Amenities
WELCOME HOME!!!**INVITING FRONT PORCH ON THIS BEAUTY**HARDWOOD FLOORS @ FOYER, KITCHEN & FAMILY ROOM**9' CEILINGS @ MAIN LEVEL**WOOD BURNING FIREPLACE @ FAMILY ROOM**SPACIOUS KITCHEN W/42" CABINETS, ISLAND & BREAKFAST AREAS**GRANITE COUNTER TOPS**UPDATED LIGHTING FIXTURES**BAY WINDOW & MOLDINGS @ DINING ROOM**FABULOUS SCREENED IN PORCH OFF KITCHEN, LEADING TO DECK W/WOODED VIEWS**SPACIOUS MASTER BEDROOM, WI CLOSET & LUXURY BATH**UPDATED BATHS W/CERAMIC TILE FLOORING**WELL DESIGNED AND FINISHED WALK OUT BASEMENT**HUGE & BRIGHT OFFICE/COULD BE 5TH BEDROOM W/2 FULL WINDOWS & COZY GAS FIREPLACE**FULL BATH**FAMILY ROOM & PLENTY OF STORAGE**WALKS OUT TO PEACEFUL BACKYARD**MUST SEE**THANK YOU FOR SHOWING.****DUE TO COVID19 ALL SHOWINGS MUST BE APPROVED, NO OVERLAPPING APPOINTMENTS, SANITIZE HANDS BEFORE ENTERING, NO TOUCHING, NO MORE THAN 2 CLIENTS, USE SAFETY GUIDELINES***

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 9321 HERSCH FARM LANE have any available units?
9321 HERSCH FARM LANE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Buckhall, VA.
What amenities does 9321 HERSCH FARM LANE have?
Some of 9321 HERSCH FARM LANE's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 9321 HERSCH FARM LANE currently offering any rent specials?
9321 HERSCH FARM LANE is not currently offering any rent specials.
Is 9321 HERSCH FARM LANE pet-friendly?
No, 9321 HERSCH FARM LANE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Buckhall.
Does 9321 HERSCH FARM LANE offer parking?
No, 9321 HERSCH FARM LANE does not offer parking.
Does 9321 HERSCH FARM LANE have units with washers and dryers?
Yes, 9321 HERSCH FARM LANE offers units with in unit laundry.
Does 9321 HERSCH FARM LANE have a pool?
No, 9321 HERSCH FARM LANE does not have a pool.
Does 9321 HERSCH FARM LANE have accessible units?
No, 9321 HERSCH FARM LANE does not have accessible units.
Does 9321 HERSCH FARM LANE have units with dishwashers?
Yes, 9321 HERSCH FARM LANE has units with dishwashers.
Does 9321 HERSCH FARM LANE have units with air conditioning?
No, 9321 HERSCH FARM LANE does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.
Helpful Articles
How to Write a Rental Reference Letter from a Colleague (sample)
Lower Your Rent With This Sample Letter to Landlord
First-Time Renter’s Apartment Guide and Checklist
Rent vs Buy: Advantages of Renting a Home as a Family
College Student’s Guide to Off-Campus Housing
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Similar Pages

Buckhall 3 BedroomsBuckhall Apartments with Balcony
Buckhall Apartments with GarageBuckhall Furnished Apartments
Buckhall Pet Friendly PlacesAnne Arundel County Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Washington, DCArlington, VAAlexandria, VASilver Spring, MDRockville, MDGermantown, MDBethesda, MDGaithersburg, MDReston, VANorth Bethesda, MDManassas, VACentreville, VA
Fairfax, VAWaldorf, MDAshburn, VAWheaton, MDFredericksburg, VAHerndon, VASouth Kensington, MDLoudoun Valley Estates, VANewington Forest, VAWest Springfield, VAFranklin Farm, VAPurcellville, VA
Kings Park West, VALake Barcroft, VAGreat Falls, VAMount Vernon, VACountryside, VAKings Park, VAFloris, VASouth Riding, VAYorkshire, VAFort Hunt, VADale City, VAChantilly, VA

Apartments Near Colleges

University of Mary WashingtonMarymount University
American UniversityCatholic University of America
University of the District of Columbia