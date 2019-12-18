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42983 SUNDANCE SQUARE
Last updated May 23 2020 at 5:39 AM

42983 SUNDANCE SQUARE

42983 Sundance Square · (571) 205-8172
COVID-19 Update
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Location

42983 Sundance Square, Broadlands, VA 20148
Broadlands

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

4 Bedrooms

Unit 4 Bed · Avail. now

$2,980

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4 Bed · 4 Bath · 3241 sqft

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Amenities

patio / balcony
granite counters
hardwood floors
garage
pool
ceiling fan
Unit Amenities
carpet
ceiling fan
fireplace
granite counters
hardwood floors
patio / balcony
Property Amenities
parking
pool
garage
tennis court
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot, 4 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 42983 SUNDANCE SQUARE have any available units?
42983 SUNDANCE SQUARE has a unit available for $2,980 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 42983 SUNDANCE SQUARE have?
Some of 42983 SUNDANCE SQUARE's amenities include patio / balcony, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 42983 SUNDANCE SQUARE currently offering any rent specials?
42983 SUNDANCE SQUARE isn't currently offering any rent specials.
Is 42983 SUNDANCE SQUARE pet-friendly?
No, 42983 SUNDANCE SQUARE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Broadlands.
Does 42983 SUNDANCE SQUARE offer parking?
Yes, 42983 SUNDANCE SQUARE does offer parking.
Does 42983 SUNDANCE SQUARE have units with washers and dryers?
No, 42983 SUNDANCE SQUARE does not offer units with in unit laundry.
Does 42983 SUNDANCE SQUARE have a pool?
Yes, 42983 SUNDANCE SQUARE has a pool.
Does 42983 SUNDANCE SQUARE have accessible units?
No, 42983 SUNDANCE SQUARE does not have accessible units.
Does 42983 SUNDANCE SQUARE have units with dishwashers?
No, 42983 SUNDANCE SQUARE does not have units with dishwashers.
Does 42983 SUNDANCE SQUARE have units with air conditioning?
No, 42983 SUNDANCE SQUARE does not have units with air conditioning.
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