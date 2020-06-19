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Brambleton, VA
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22718 VERDE GATE TERRACE
Last updated June 19 2020 at 3:37 PM

22718 VERDE GATE TERRACE

22718 Verde Gate Terrace · (703) 318-0067
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Location

22718 Verde Gate Terrace, Brambleton, VA 20148
Brambleton Landbay

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$2,400

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3 Bed · 3 Bath · 2766 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
cable included
garage
Unit Amenities
cable included
ceiling fan
dishwasher
granite counters
ice maker
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
parking
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 22718 VERDE GATE TERRACE have any available units?
22718 VERDE GATE TERRACE has a unit available for $2,400 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 22718 VERDE GATE TERRACE have?
Some of 22718 VERDE GATE TERRACE's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 22718 VERDE GATE TERRACE currently offering any rent specials?
22718 VERDE GATE TERRACE isn't currently offering any rent specials.
Is 22718 VERDE GATE TERRACE pet-friendly?
No, 22718 VERDE GATE TERRACE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Brambleton.
Does 22718 VERDE GATE TERRACE offer parking?
Yes, 22718 VERDE GATE TERRACE does offer parking.
Does 22718 VERDE GATE TERRACE have units with washers and dryers?
Yes, 22718 VERDE GATE TERRACE offers units with in unit laundry.
Does 22718 VERDE GATE TERRACE have a pool?
No, 22718 VERDE GATE TERRACE does not have a pool.
Does 22718 VERDE GATE TERRACE have accessible units?
No, 22718 VERDE GATE TERRACE does not have accessible units.
Does 22718 VERDE GATE TERRACE have units with dishwashers?
Yes, 22718 VERDE GATE TERRACE has units with dishwashers.
Does 22718 VERDE GATE TERRACE have units with air conditioning?
No, 22718 VERDE GATE TERRACE does not have units with air conditioning.
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