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Universal City, TX
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521 W. Byrd Blvd
Last updated May 8 2020 at 12:58 PM

521 W. Byrd Blvd

521 West Byrd Boulevard · No Longer Available
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Location

521 West Byrd Boulevard, Universal City, TX 78148

Amenities

patio / balcony
pet friendly
garage
air conditioning
range
Unit Amenities
air conditioning
patio / balcony
range
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
parking
garage
3 BR W/ MASTER SEPARATE FROM OTHER BEDROOMS*CENTRAL HVAC*STOVE/RANGE*SINGLE CAR GARAGE*COVERED PATIO*EASY ACCESS TO RANDOLPH AFB, 1604, 35, & SHOPPING - 3 BR W/ MASTER SEPARATE FROM OTHER BEDROOMS*CENTRAL HVAC*STOVE/RANGE*SINGLE CAR GARAGE*COVERED PATIO*EASY ACCESS TO RANDOLPH AFB, 1604, 35, & SHOPPING*$55 APP FEE PER PERSON IS NON-REFUNDABLE*APP FEE, FIRST MONTHS RENT, DEPOSIT, AND PET FEE(S) MUST BE IN CERTIFIED FUNDS I.E. CASHIER'S CHECK OR MONEY ORDER*LEASE MUST COMMENCE WITHIN 10 DAYS OF APPROVAL*NO PIT BULLS, ROTTWEILERS, OR DOBERMANS

(RLNE4229990)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 521 W. Byrd Blvd have any available units?
521 W. Byrd Blvd doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Universal City, TX.
How much is rent in Universal City, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Universal City Rent Report.
What amenities does 521 W. Byrd Blvd have?
Some of 521 W. Byrd Blvd's amenities include patio / balcony, pet friendly, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 521 W. Byrd Blvd currently offering any rent specials?
521 W. Byrd Blvd is not currently offering any rent specials.
Is 521 W. Byrd Blvd pet-friendly?
Yes, 521 W. Byrd Blvd is pet friendly.
Does 521 W. Byrd Blvd offer parking?
Yes, 521 W. Byrd Blvd offers parking.
Does 521 W. Byrd Blvd have units with washers and dryers?
No, 521 W. Byrd Blvd does not offer units with in unit laundry.
Does 521 W. Byrd Blvd have a pool?
No, 521 W. Byrd Blvd does not have a pool.
Does 521 W. Byrd Blvd have accessible units?
No, 521 W. Byrd Blvd does not have accessible units.
Does 521 W. Byrd Blvd have units with dishwashers?
No, 521 W. Byrd Blvd does not have units with dishwashers.
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