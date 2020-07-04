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The Colony, TX
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5106 Worley Drive
Last updated November 9 2019 at 5:23 AM

5106 Worley Drive

5106 Worley Drive · No Longer Available
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Location

5106 Worley Drive, The Colony, TX 75056

Amenities

patio / balcony
dishwasher
garage
recently renovated
walk in closets
ceiling fan
Unit Amenities
carpet
ceiling fan
dishwasher
fireplace
oven
patio / balcony
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
parking
garage
REMODELED KITCHEN OPEN TO LARGE LIVING W- WBFP. UPGRADED CEILING FANS & LIGHTING FIXTURES. BOTH BATHS REMODELED W- BATH ENCLOSURES, VANITIES & LIGHTING. NO CARPET! BIG MASTER BEDROOM W- WALK IN CLOSET. VERY NICE SIZED YARD & TREES. EXCELLENT SOUTH COLONY LOCATION MINUTES TO HWY 121 CORRIDOR WITH NEBRASKA FURNITURE MART, TOYOTA, RESTAURANTS, ENTERTAINMENT VENUES AND SUPERB ACCESS TO DALLAS NORTH TOLLWAY. LIFETIME TRANSF WARRANTY ON FOUNDATION REPAIR WORK DONE IN 7-18 FROM PERMA-PIER. ALL FUNDS TO BE CERTIFIED. (PHOTOS FROM 2018)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 5106 Worley Drive have any available units?
5106 Worley Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in The Colony, TX.
How much is rent in The Colony, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly The Colony Rent Report.
What amenities does 5106 Worley Drive have?
Some of 5106 Worley Drive's amenities include patio / balcony, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 5106 Worley Drive currently offering any rent specials?
5106 Worley Drive is not currently offering any rent specials.
Is 5106 Worley Drive pet-friendly?
No, 5106 Worley Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in The Colony.
Does 5106 Worley Drive offer parking?
Yes, 5106 Worley Drive offers parking.
Does 5106 Worley Drive have units with washers and dryers?
No, 5106 Worley Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 5106 Worley Drive have a pool?
No, 5106 Worley Drive does not have a pool.
Does 5106 Worley Drive have accessible units?
No, 5106 Worley Drive does not have accessible units.
Does 5106 Worley Drive have units with dishwashers?
Yes, 5106 Worley Drive has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.
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