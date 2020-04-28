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Terrell Hills, TX
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1204 WILTSHIRE AVE
Last updated April 28 2020 at 10:15 PM

1204 WILTSHIRE AVE

1204 Wiltshire Avenue · No Longer Available
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Location

1204 Wiltshire Avenue, Terrell Hills, TX 78209
Terrell Hills

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
pet friendly
garage
Unit Amenities
air conditioning
granite counters
hardwood floors
in unit laundry
patio / balcony
stainless steel
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
parking
garage
Current tenant can be out with 5 days. ALAMO HEIGHTS SCHOOLS AND NEAR FT SAM. CHARMING TERRELL HILLS COTTAGE IN GREAT LOCATION. SHADED DECK IN BACKYARD. UPDATES 2019 INCLUDE COMPLETE INTERIOR PAINT, REFINISHED HARDWOOD FLOORS, NEW GRANITE KITCHEN COUNTER TOP, STAINLESS STEEL SINK, FAUCET, BATH VANITY, FAUCET, SINK. NEW ROOF 2017, NEW HVAC 2/16. OTHER UPDATES INCLUDE AC DUCTS, ATTIC INSULATION, DOUBLE PANE WINDOWS. EXTERIOR PAINT. PETS HANDLED ON A CASE BY CASE BASIS. WASHER & DRYER REMAIN IN AS IS CONDITION

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1204 WILTSHIRE AVE have any available units?
1204 WILTSHIRE AVE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Terrell Hills, TX.
What amenities does 1204 WILTSHIRE AVE have?
Some of 1204 WILTSHIRE AVE's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1204 WILTSHIRE AVE currently offering any rent specials?
1204 WILTSHIRE AVE is not currently offering any rent specials.
Is 1204 WILTSHIRE AVE pet-friendly?
Yes, 1204 WILTSHIRE AVE is pet friendly.
Does 1204 WILTSHIRE AVE offer parking?
Yes, 1204 WILTSHIRE AVE offers parking.
Does 1204 WILTSHIRE AVE have units with washers and dryers?
Yes, 1204 WILTSHIRE AVE offers units with in unit laundry.
Does 1204 WILTSHIRE AVE have a pool?
No, 1204 WILTSHIRE AVE does not have a pool.
Does 1204 WILTSHIRE AVE have accessible units?
No, 1204 WILTSHIRE AVE does not have accessible units.
Does 1204 WILTSHIRE AVE have units with dishwashers?
No, 1204 WILTSHIRE AVE does not have units with dishwashers.
Does 1204 WILTSHIRE AVE have units with air conditioning?
Yes, 1204 WILTSHIRE AVE has units with air conditioning.
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