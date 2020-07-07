All apartments in Saginaw
Find more places like 720 Pheasant Road.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Saginaw, TX
/
720 Pheasant Road
Last updated February 22 2020 at 2:59 AM

720 Pheasant Road

720 Pheasant Road · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Saginaw
See all
Apartments with Move-in Specials
See all
1 Bedrooms
See all
Dog Friendly Apartments
See all
Apartments with Parking
See all

Location

720 Pheasant Road, Saginaw, TX 76131

Amenities

patio / balcony
dishwasher
garage
recently renovated
pool
fireplace
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
oven
patio / balcony
recently renovated
Property Amenities
parking
pool
bbq/grill
garage
BEAUTIFUL 2 STORY HOME LIKE NO THER IN THE NEIGHBORHOOD WITH CUSTOM UPGRADES. A MUST SEE TO APPRECIATTE. JUST THE GREAT HOME WOULD LOVE TO SAY THIS IS MY HOME. HIGH CEILINGS, METAL SPLINDLES, UPGRADED MASTER SHOWER ENCLOSURE, STUDY DOWN STAIRS NEXT TO BATHROOM CAN BE USED AS AN ADDITIONAL BEDROOM, UPSTAIRS HAS ANOTHER STUDY - DEN WITH THE WHOLE UPSTAIRS WITH METAL SPINDLES OFFERING AN ANMAZING VIEW DOWNSTAIRS. KITCHEN HAS A AN ABUNDANCE OF COUNTER SPACE JUST RIGHT FOR THOSE FAMILY REUNIONS. THE BACKYARD IS TO KILL FOR WITH A WRAP AROUND COVERED PATIO PERFECTLY DESIGNED FOR THOSE SUMMER COOK OUTS, FAMILY GATHERINGS OR SIMPLY ENJOYNIG A PLEASANT MEAL OUTSIDE. OFFERS HOA AMENITIES POOL, PARK GRILLS WALK TRAIL

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 720 Pheasant Road have any available units?
720 Pheasant Road doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Saginaw, TX.
What amenities does 720 Pheasant Road have?
Some of 720 Pheasant Road's amenities include patio / balcony, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 720 Pheasant Road currently offering any rent specials?
720 Pheasant Road is not currently offering any rent specials.
Is 720 Pheasant Road pet-friendly?
No, 720 Pheasant Road is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Saginaw.
Does 720 Pheasant Road offer parking?
Yes, 720 Pheasant Road offers parking.
Does 720 Pheasant Road have units with washers and dryers?
No, 720 Pheasant Road does not offer units with in unit laundry.
Does 720 Pheasant Road have a pool?
Yes, 720 Pheasant Road has a pool.
Does 720 Pheasant Road have accessible units?
No, 720 Pheasant Road does not have accessible units.
Does 720 Pheasant Road have units with dishwashers?
Yes, 720 Pheasant Road has units with dishwashers.
Does 720 Pheasant Road have units with air conditioning?
No, 720 Pheasant Road does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.
Helpful Articles
When is the Best Time to Rent an Apartment?
Should You Cosign an Apartment Lease?
5 Things You Should Know About Seasonality in Apartment Renting
7 Tips for Finding Pet-Friendly Apartments
The Best Cities for Singles 2019
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Ruston
500 Ridgecrest Cir
Saginaw, TX 76179
Ashton Apartment Homes
681 N Saginaw Blvd
Saginaw, TX 76179

Similar Pages

Saginaw 1 BedroomsSaginaw 2 Bedrooms
Saginaw Apartments with ParkingSaginaw Dog Friendly Apartments
Saginaw Pet Friendly Places

Apartments For Rent in Nearby Cities

Dallas, TXFort Worth, TXArlington, TXPlano, TXIrving, TXGarland, TXGrand Prairie, TXFrisco, TXCarrollton, TXMcKinney, TXLewisville, TX
Denton, TXRichardson, TXMesquite, TXEuless, TXBedford, TXGrapevine, TXAllen, TXEnnis, TXGranbury, TXRoanoke, TXAubrey, TX
Sanger, TXKrum, TXWillow Park, TXHickory Creek, TXWestworth Village, TXGainesville, TXDecatur, TXAledo, TXCelina, TXPilot Point, TXPecan Plantation, TX

Apartments Near Colleges

Amberton UniversityEl Centro College
The University of Texas at DallasUniversity of Texas Southwestern Medical Center
Collin County Community College District