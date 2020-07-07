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Sachse, TX
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8206 Fallbrook Drive
Last updated May 23 2019 at 2:14 AM

8206 Fallbrook Drive

8206 Fallbrook Drive · No Longer Available
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Location

8206 Fallbrook Drive, Sachse, TX 75048

Amenities

patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
garage
recently renovated
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
hardwood floors
microwave
oven
patio / balcony
recently renovated
Property Amenities
parking
garage
internet access
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 3 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 8206 Fallbrook Drive have any available units?
8206 Fallbrook Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Sachse, TX.
What amenities does 8206 Fallbrook Drive have?
Some of 8206 Fallbrook Drive's amenities include patio / balcony, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 8206 Fallbrook Drive currently offering any rent specials?
8206 Fallbrook Drive is not currently offering any rent specials.
Is 8206 Fallbrook Drive pet-friendly?
No, 8206 Fallbrook Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Sachse.
Does 8206 Fallbrook Drive offer parking?
Yes, 8206 Fallbrook Drive offers parking.
Does 8206 Fallbrook Drive have units with washers and dryers?
No, 8206 Fallbrook Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 8206 Fallbrook Drive have a pool?
No, 8206 Fallbrook Drive does not have a pool.
Does 8206 Fallbrook Drive have accessible units?
No, 8206 Fallbrook Drive does not have accessible units.
Does 8206 Fallbrook Drive have units with dishwashers?
Yes, 8206 Fallbrook Drive has units with dishwashers.
Does 8206 Fallbrook Drive have units with air conditioning?
No, 8206 Fallbrook Drive does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 3 spaces/unit.
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