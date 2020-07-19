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5102 Green Tree Blvd
Last updated July 18 2020 at 7:40 AM

5102 Green Tree Blvd

5102 Green Tree Blvd · No Longer Available
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Location

5102 Green Tree Blvd, Midland, TX 79707
Green Tree Country Club

Amenities

garbage disposal
dishwasher
pet friendly
garage
air conditioning
fireplace
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
fireplace
garbage disposal
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
parking
garage
BEAUTIFUL 3 BED/2 BATH/2 DINING AREA (breakfast & formal) HOME IN GREEN TREE! LARGE LIVING AREA W/COZY WOOD BURNING FIREPLACE & WET BAR! WALLS OF WINDOWS! DUAL SINKS IN BOTH BATHROOMS! MASTER BATHROOM HAS SEPARATE TUB & WALK-IN SHOWER! 2 CAR GARAGE W/CIRCLE DRIVE! NO SMOKING! ALL APPLICANTS 18 AND OVER MUST FILL OUT APPLICATION AND PAY $50 APPLICATION FEE! CASHIERS CHECK OR MONEY ORDER ONLY! MUST PASS CREDIT & BACKGROUND CHECK! MINIMUM 550 CREDIT SCORE REQUIRED! PETS <20 LBS ALLOWED UPON APPROVAL WITH $500 PET DEPOSIT PER PET! NO GUARD DOGS ALLOWED: PITBULLS, GERMAN SHEPHERDS, ROTTWEILERS, DOBERMAN PINSCHERS, OR AMERICAN BULLDOGS!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 5102 Green Tree Blvd have any available units?
5102 Green Tree Blvd doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Midland, TX.
What amenities does 5102 Green Tree Blvd have?
Some of 5102 Green Tree Blvd's amenities include garbage disposal, dishwasher, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 5102 Green Tree Blvd currently offering any rent specials?
5102 Green Tree Blvd is not currently offering any rent specials.
Is 5102 Green Tree Blvd pet-friendly?
Yes, 5102 Green Tree Blvd is pet friendly.
Does 5102 Green Tree Blvd offer parking?
Yes, 5102 Green Tree Blvd offers parking.
Does 5102 Green Tree Blvd have units with washers and dryers?
No, 5102 Green Tree Blvd does not offer units with in unit laundry.
Does 5102 Green Tree Blvd have a pool?
No, 5102 Green Tree Blvd does not have a pool.
Does 5102 Green Tree Blvd have accessible units?
No, 5102 Green Tree Blvd does not have accessible units.
Does 5102 Green Tree Blvd have units with dishwashers?
Yes, 5102 Green Tree Blvd has units with dishwashers.
Does 5102 Green Tree Blvd have units with air conditioning?
Yes, 5102 Green Tree Blvd has units with air conditioning.
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