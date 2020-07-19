5102 Green Tree Blvd

Amenities
BEAUTIFUL 3 BED/2 BATH/2 DINING AREA (breakfast & formal) HOME IN GREEN TREE! LARGE LIVING AREA W/COZY WOOD BURNING FIREPLACE & WET BAR! WALLS OF WINDOWS! DUAL SINKS IN BOTH BATHROOMS! MASTER BATHROOM HAS SEPARATE TUB & WALK-IN SHOWER! 2 CAR GARAGE W/CIRCLE DRIVE! NO SMOKING! ALL APPLICANTS 18 AND OVER MUST FILL OUT APPLICATION AND PAY $50 APPLICATION FEE! CASHIERS CHECK OR MONEY ORDER ONLY! MUST PASS CREDIT & BACKGROUND CHECK! MINIMUM 550 CREDIT SCORE REQUIRED! PETS <20 LBS ALLOWED UPON APPROVAL WITH $500 PET DEPOSIT PER PET! NO GUARD DOGS ALLOWED: PITBULLS, GERMAN SHEPHERDS, ROTTWEILERS, DOBERMAN PINSCHERS, OR AMERICAN BULLDOGS!