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9933 George Washington Drive
Last updated May 19 2020 at 8:51 PM

9933 George Washington Drive

9933 George Washington Drive · No Longer Available
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Location

9933 George Washington Drive, McKinney, TX 75070
Westridge

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
recently renovated
Unit Amenities
bathtub
carpet
dishwasher
fireplace
granite counters
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
parking
pool
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 9933 George Washington Drive have any available units?
9933 George Washington Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in McKinney, TX.
How much is rent in McKinney, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly McKinney Rent Report.
What amenities does 9933 George Washington Drive have?
Some of 9933 George Washington Drive's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 9933 George Washington Drive currently offering any rent specials?
9933 George Washington Drive is not currently offering any rent specials.
Is 9933 George Washington Drive pet-friendly?
No, 9933 George Washington Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in McKinney.
Does 9933 George Washington Drive offer parking?
Yes, 9933 George Washington Drive offers parking.
Does 9933 George Washington Drive have units with washers and dryers?
Yes, 9933 George Washington Drive offers units with in unit laundry.
Does 9933 George Washington Drive have a pool?
Yes, 9933 George Washington Drive has a pool.
Does 9933 George Washington Drive have accessible units?
No, 9933 George Washington Drive does not have accessible units.
Does 9933 George Washington Drive have units with dishwashers?
Yes, 9933 George Washington Drive has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.
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