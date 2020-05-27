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7609 Glenwood Springs Lane
Last updated September 10 2019 at 11:41 PM

7609 Glenwood Springs Lane

7609 Glenwood Springs Lane · No Longer Available
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Location

7609 Glenwood Springs Lane, McKinney, TX 75070
Stonebridge Ranch

Amenities

patio / balcony
granite counters
hardwood floors
garbage disposal
dishwasher
garage
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
garbage disposal
granite counters
hardwood floors
microwave
oven
patio / balcony
Property Amenities
parking
pool
garage
media room
tennis court
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STONEBRIDGE AMENITIES GOLF, TENNIS, SAND BEACHES, POOLS AND LAKES.
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 3 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 7609 Glenwood Springs Lane have any available units?
7609 Glenwood Springs Lane doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in McKinney, TX.
How much is rent in McKinney, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly McKinney Rent Report.
What amenities does 7609 Glenwood Springs Lane have?
Some of 7609 Glenwood Springs Lane's amenities include patio / balcony, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 7609 Glenwood Springs Lane currently offering any rent specials?
7609 Glenwood Springs Lane is not currently offering any rent specials.
Is 7609 Glenwood Springs Lane pet-friendly?
No, 7609 Glenwood Springs Lane is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in McKinney.
Does 7609 Glenwood Springs Lane offer parking?
Yes, 7609 Glenwood Springs Lane offers parking.
Does 7609 Glenwood Springs Lane have units with washers and dryers?
No, 7609 Glenwood Springs Lane does not offer units with in unit laundry.
Does 7609 Glenwood Springs Lane have a pool?
Yes, 7609 Glenwood Springs Lane has a pool.
Does 7609 Glenwood Springs Lane have accessible units?
No, 7609 Glenwood Springs Lane does not have accessible units.
Does 7609 Glenwood Springs Lane have units with dishwashers?
Yes, 7609 Glenwood Springs Lane has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 3 spaces/unit.
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