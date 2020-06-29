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6405 Brownstone Drive
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6405 Brownstone Drive

6405 Brownstone Drive · No Longer Available
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Location

6405 Brownstone Drive, McKinney, TX 75070
Brookstone

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
garage
walk in closets
Unit Amenities
bathtub
dishwasher
fireplace
hardwood floors
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
parking
pool
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 6405 Brownstone Drive have any available units?
6405 Brownstone Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in McKinney, TX.
How much is rent in McKinney, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly McKinney Rent Report.
What amenities does 6405 Brownstone Drive have?
Some of 6405 Brownstone Drive's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 6405 Brownstone Drive currently offering any rent specials?
6405 Brownstone Drive is not currently offering any rent specials.
Is 6405 Brownstone Drive pet-friendly?
No, 6405 Brownstone Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in McKinney.
Does 6405 Brownstone Drive offer parking?
Yes, 6405 Brownstone Drive offers parking.
Does 6405 Brownstone Drive have units with washers and dryers?
Yes, 6405 Brownstone Drive offers units with in unit laundry.
Does 6405 Brownstone Drive have a pool?
Yes, 6405 Brownstone Drive has a pool.
Does 6405 Brownstone Drive have accessible units?
No, 6405 Brownstone Drive does not have accessible units.
Does 6405 Brownstone Drive have units with dishwashers?
Yes, 6405 Brownstone Drive has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.
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